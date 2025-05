Vacinação contra gripe segue liberada para toda população em Cascavel

Em Cascavel, o estoque de influenza conta com mais de 30 mil doses do imunizante . A dose protege contra o agravamento da doença. Lembre-se: o quanto antes você se vacinar melhor, pois é uma prevenção aos dias frios de inverno.

Cascavel - Atenção, cascavelenses: a Secretaria de Saúde informa que a vacina contra a gripe segue liberada para toda população acima de seis meses de idade em 46 unidades de saúde do Município. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem intervalo para o almoço.

A orientação é levar a carteirinha de vacinação para manter o documento atualizado.

Vale destacar que a vacina foi incorporada ao calendário nacional para as crianças, idosos e gestantes e pela primeira vez ficará disponível nas salas de vacinação de forma permanente. Com a mudança, a imunização desses grupos será realizada de forma contínua, ao longo do ano, e não mais apenas durante as campanhas sazonais.

DIA D



No último sábado (10), foi realizado o Dia D de vacinação contra a gripe e multivacinação. Na oportunidade, 13.164 doses foram aplicadas, sendo mais de 10,7 mil apenas de influenza e 612 de de covid, além de 1,7 mil de vacinas de rotina. Cerca de 10 mil carteirinhas foram avaliadas pelos profissionais da saúde.

Fonte: Secom