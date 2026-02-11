Brasil - Teve início nesta semana a vacinação contra a dengue para profissionais da atenção primária à saúde, com previsão de imunizar 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Ministério Da Saúde, 650 mil doses já foram enviadas aos estados, e o restante será distribuído nos próximos dias.

A campanha utiliza a vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan, de dose única, tetraviral e produzida integralmente no país. Segundo a pasta, o imunizante representa um avanço estratégico para a autonomia nacional na produção de vacinas.

A prioridade, neste primeiro momento, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários que atuam nas unidades básicas de saúde. Conforme o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a imunização contempla toda a equipe multiprofissional cadastrada no SUS, especialmente os profissionais que mantêm contato direto com a população e atuam na identificação e no acompanhamento de casos.

Ampliação da Vacinação e Parcerias Estratégicas

A ampliação da vacinação para a população de 15 a 59 anos está prevista para o segundo semestre, começando pelos grupos etários mais elevados. A medida depende da ampliação da capacidade produtiva do Instituto Butantan. O Ministério Da Saúde já investiu R$ 368 milhões na aquisição de 3,9 milhões de doses.

Desde janeiro, a pasta também conduz uma estratégia para avaliar o impacto da vacina na dinâmica da doença, com aplicação em três municípios-piloto: Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). Nessas cidades, o público-alvo inclui adolescentes e adultos de 15 a 59 anos.

O aumento da produção contará com parceria entre Brasil e China, por meio da transferência de tecnologia do Instituto Butantan para a empresa WuXi Vaccines. A cooperação poderá ampliar em até 30 vezes a capacidade de fabricação do imunizante.

Nos estudos clínicos, a vacina apresentou 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves da doença.

Público-alvo

Profissionais de saúde assistenciais e de prevenção:

Médicos

Enfermeiros

Técnicos de enfermagem

Odontólogos

Equipes multiprofissionais (eMulti)