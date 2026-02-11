Brasil - Teve início nesta semana a vacinação contra a dengue para profissionais da atenção primária à saúde, com previsão de imunizar 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o Ministério Da Saúde, 650 mil doses já foram enviadas aos estados, e o restante será distribuído nos próximos dias.
A campanha utiliza a vacina brasileira desenvolvida pelo Instituto Butantan, de dose única, tetraviral e produzida integralmente no país. Segundo a pasta, o imunizante representa um avanço estratégico para a autonomia nacional na produção de vacinas.
A prioridade, neste primeiro momento, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários que atuam nas unidades básicas de saúde. Conforme o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a imunização contempla toda a equipe multiprofissional cadastrada no SUS, especialmente os profissionais que mantêm contato direto com a população e atuam na identificação e no acompanhamento de casos.
Ampliação da Vacinação e Parcerias Estratégicas
A ampliação da vacinação para a população de 15 a 59 anos está prevista para o segundo semestre, começando pelos grupos etários mais elevados. A medida depende da ampliação da capacidade produtiva do Instituto Butantan. O Ministério Da Saúde já investiu R$ 368 milhões na aquisição de 3,9 milhões de doses.
Desde janeiro, a pasta também conduz uma estratégia para avaliar o impacto da vacina na dinâmica da doença, com aplicação em três municípios-piloto: Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). Nessas cidades, o público-alvo inclui adolescentes e adultos de 15 a 59 anos.
O aumento da produção contará com parceria entre Brasil e China, por meio da transferência de tecnologia do Instituto Butantan para a empresa WuXi Vaccines. A cooperação poderá ampliar em até 30 vezes a capacidade de fabricação do imunizante.
Nos estudos clínicos, a vacina apresentou 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e 89% de proteção contra formas graves da doença.
Público-alvo
Profissionais de saúde assistenciais e de prevenção:
Médicos
Enfermeiros
Técnicos de enfermagem
Odontólogos
Equipes multiprofissionais (eMulti)
Agentes comunitários de saúde (ACS)
Agentes de combate às endemias (ACE)
Trabalhadores administrativos e de apoio das unidades de saúde:
Recepcionistas
Seguranças
Profissionais da limpeza
Motoristas de ambulância
Cozinheiros
Outros trabalhadores atuantes nas unidades básicas de saúde (UBS)
Em 2025, os casos de dengue no Brasil registraram queda de 74% em relação a 2024. Apesar da redução expressiva, o Ministério da Saúde alerta que as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti devem ser mantidas em todo o território nacional.
“No ano passado, foram notificados 1,7 milhão de casos prováveis da doença, contra 6,5 milhões em 2024. O número de óbitos também apresentou queda significativa: 1,7 mil mortes em 2025, redução de 72% em comparação às 6,3 mil mortes registradas no ano anterior”, informou a pasta.
Fonte: Agência Brasil