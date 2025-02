Vacina contra dengue para crianças já está disponível nas unidades de saúde de Cascavel

Cascavel - Diante do cenário epidêmico de Cascavel, a Secretaria de Saúde alerta que há 3 mil doses de vacina disponíveis contra a dengue no Município. Os imunizantes são destinados a crianças de 10 a 14 anos e são ofertados gratuitamente em todas as 47 unidades de saúde da cidade. Apesar da disponibilidade, neste ano, por exemplo, apenas 122 pessoas procuraram as UBSs e USFs para tomar a vacina.

A imunização é destinada ao público-infantil, baseando-se nas taxas de hospitalização por dengue nos últimos 5 anos no Brasil. A estimativa é que Cascavel tenha uma população de mais de 26,6 mil pessoas nessa faixa etária. A meta é vacinar 90% desse público-alvo. Desde o início da aplicação em 2024, foram aplicadas 7509 doses, sendo 5.224 de 1ª dose e 2.285 2ª dose. Isso porque o esquema vacinal da dengue é de duas doses, com intervalo de 3 meses entre as doses.



O atendimento nas unidades de saúde acontece de segunda a sexta-feira, com aplicação das vacinas iniciando sempre às 8h e segue até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. O Programa Municipal de Imunização frisa que é importante levar a carteirinha de vacinação para manter o documento atualizado.