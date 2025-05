Vacina contra a dengue será enviada para 25 municípios da 10ª Regional de Saúde

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) está enviando 1340 doses de vacina contra a dengue para os 25 municípios da 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Nem todas as cidades vão receber, já que ainda têm em estoque, mas a proposta é que todos tenham as doses disponíveis para vacinar o público que é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Cascavel é uma das cidades que ainda tem vacina em estoque.

Santa Tereza do Oeste

Já a cidade vizinha de Santa Tereza do Oeste vai recebe ao todo 300 doses e Três Barras do Paraná 200 ao todos, assim como Quedas do Iguaçu. Lindoeste, Espigão Alto do Iguaçu e Boa Vista da Aparecida recebem 100 doses cada uma. Ao todo, a vacina contra a dengue foi ampliada para mais 102 municípios do Paraná, totalizando agora 320 cidades contempladas pelo Ministério da Saúde para o recebimento do imunizante.

Em todo o Estado, serão 99.050 doses do imunizante contra a doença destinada para adolescentes de 10 a 14 anos. O objetivo da ampliação e do envio das novas doses é assegurar a manutenção das estratégias de aplicação das primeiras e segundas doses nos municípios já beneficiados, bem como a ampliação da estratégia de vacinação em novas regionais de saúde. Das 22 Regionais de Saúde, 16 estão recebendo a vacina.

“Vamos ampliar o leque das regionais de saúde com esta novidade do Ministério da Saúde para vacinar contra dengue. Lembrando que é importante receber essa primeira dose agora e também a segunda dose, com intervalo de três meses. Essa proteção vai acabar valendo para o final do ano, época mais quente e de maior incidência da doença”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para a ampliação, foram considerados os critérios estabelecidos em informes e notas técnicas anteriores, como a avaliação e classificação com base em indicadores de saúde, o quantitativo necessário de doses, conforme a disponibilidade informada pelo fabricante, e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.