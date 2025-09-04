Uopeccan solicita doações de alimentos para pacientes em tratamento oncológico

Cascavel - O Complexo Hospitalar Uopeccan, por meio do Núcleo Solidário e da LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer), está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza.
O objetivo é repor o estoque utilizado no auxílio a pacientes em tratamento contra o câncer, que atualmente está praticamente zerado.
Entre os principais itens solicitados estão açúcar cristal (1, 2 ou 5 kg), farinha de trigo (1 ou 5 kg), leite integral, café, óleo de soja e fubá (500 g ou 1 kg). Também são necessárias doações de arroz, feijão, macarrão, sal, sabonete, creme dental e demais produtos básicos.
As entregas podem ser feitas em uma das três unidades da instituição:
- Cascavel: Rua Potiguaras, nº 880 – Santo Onofre. Horário: 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
- Umuarama: Sala da LFCC – Av. Paraná, nº 7592 – Zona III. Horário: 8h às 11h e das 14h às 17h.
- Medianeira: Av. Brasil, nº 3851 – Parque Independência. Horário: 7h30 às 18h.
De acordo com a instituição, qualquer quantidade é bem-vinda e fará diferença para os pacientes que necessitam de apoio durante o tratamento.
Fonte: Assessoria/Uopeccan