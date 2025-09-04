Home Saúde

COLABORE

Uopeccan solicita doações de alimentos para pacientes em tratamento oncológico

Uopeccan solicita doações de alimentos para pacientes em tratamento oncológico

Cascavel - O Complexo Hospitalar Uopeccan, por meio do Núcleo Solidário e da LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer), está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza.

O objetivo é repor o estoque utilizado no auxílio a pacientes em tratamento contra o câncer, que atualmente está praticamente zerado.

Entre os principais itens solicitados estão açúcar cristal (1, 2 ou 5 kg), farinha de trigo (1 ou 5 kg), leite integral, café, óleo de soja e fubá (500 g ou 1 kg). Também são necessárias doações de arroz, feijão, macarrão, sal, sabonete, creme dental e demais produtos básicos.

As entregas podem ser feitas em uma das três unidades da instituição:

Notícias Relacionadas

  • Cascavel: Rua Potiguaras, nº 880 – Santo Onofre. Horário: 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
  • Umuarama: Sala da LFCC – Av. Paraná, nº 7592 – Zona III. Horário: 8h às 11h e das 14h às 17h.
  • Medianeira: Av. Brasil, nº 3851 – Parque Independência. Horário: 7h30 às 18h.

De acordo com a instituição, qualquer quantidade é bem-vinda e fará diferença para os pacientes que necessitam de apoio durante o tratamento.

Fonte: Assessoria/Uopeccan

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Foto: Divulgação/HUOP

CASCAVEL

HUOP realiza mutirão de gastrostomias endoscópicas em pacientes que aguardavam por procedimento

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, promoveu no último sábado (30) um mutirão de gastrostomias endoscópicas, garantindo atendimento a pacientes em situação de fragilidade que aguardavam pelo procedimento. A iniciativa mobilizou diversas áreas do hospital em um esforço conjunto, envolvendo o setor administrativo (SED), equipe de enfermagem assistencial, laudistas, […]