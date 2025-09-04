Uopeccan solicita doações de alimentos para pacientes em tratamento oncológico

Cascavel - O Complexo Hospitalar Uopeccan, por meio do Núcleo Solidário e da LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer), está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza.

O objetivo é repor o estoque utilizado no auxílio a pacientes em tratamento contra o câncer, que atualmente está praticamente zerado.

Entre os principais itens solicitados estão açúcar cristal (1, 2 ou 5 kg), farinha de trigo (1 ou 5 kg), leite integral, café, óleo de soja e fubá (500 g ou 1 kg). Também são necessárias doações de arroz, feijão, macarrão, sal, sabonete, creme dental e demais produtos básicos.

As entregas podem ser feitas em uma das três unidades da instituição: