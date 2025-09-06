Uopeccan busca mais de R$ 10 milhões para ampliar os serviços de radioterapia

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Uopeccan lançou o projeto “Expansão da Capacidade Assistencial em Radioterapia na Unidade Cascavel”, aprovado pelo Pronon (Programa Nacional de Apoio à Oncologia) do Ministério da Saúde, com meta de captar R$ 10,3 milhões até novembro deste ano. O valor será destinado à aquisição de um novo acelerador linear, equipamento essencial para utilizado o tratamento do câncer. Atualmente, a instituição realiza cerca de 2 mil sessões de radioterapia por mês.
Com o novo aparelho, a capacidade deve aumentar em até 40%, chegando a 2,8 mil mensais, além de reduzir o tempo médio de tratamento para todos os pacientes, chegando a reduzir de 28 dias para apenas cinco dias. Isso significa mais resolutividade no atendimento de pacientes dos 280 municípios referenciados pela Uopeccan, que somam 2,78 milhões de habitantes.
De acordo com o físico médico da Uopeccan, Gustavo Simonetti, o novo acelerador linear representa um salto tecnológico para a região. “Esse equipamento aumenta nossa capacidade de atendimento e traz recursos que antes não estavam disponíveis, como a radiocirurgia para casos de câncer de pulmão, próstata e fígado, por exemplo. Ele também possibilita reduzir a dose no coração durante o tratamento de mulheres com câncer de mama esquerda, evitando futuros problemas cardíacos”, explicou.
Outra inovação destacada por Simonetti é a tecnologia de visualização em IGRT 3D, que aumenta a precisão na checagem do posicionamento do paciente antes da aplicação da radiação. Esse recurso possibilita que a alta concentração de dose seja direcionada ao tumor com mais segurança, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de radiação para checagem, um benefício essencial, sobretudo para pacientes pediátricos e adolescentes.
Como Destinar Recursos para a Uopeccan
Como destinar
A destinação do Imposto de Renda pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas, sendo permitido direcionar até 1% do valor devido para cada programa. As contribuições devem ser realizadas até o último dia útil de novembro de 2025, diretamente na conta do projeto. Para mais informações, o setor de Captação e Projetos está disponível pelos telefones (45) 99106-2693 e (45) 99155-0888, além do site www.uopeccan.org.br e das redes sociais da instituição.
A Importância das Doações para a Uopeccan
Doações
Desde que iniciou suas atividades, há 34 anos, a Uopeccan tem como as verbas do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e do Ministério da Saúde, mas, além disso, necessita de doações, apoio da comunidade e do governo para manter suas atividades, que chegam a custar mais de R$ 18 milhões por mês, totalizando mais de R$ 215 milhões por ano.
Diariamente, centenas de pacientes chegam ao Complexo Hospitalar Uopeccan em busca de tratamento, cura do câncer e demais patologias que a instituição atende. Apenas em 2024, foram registrados 490.828 atendimentos, incluindo 159.811 consultas, 116.232 exames, 20.612 internamentos e 126.714 atendimentos multidisciplinares como nutrição, serviço social, fisioterapia, odontologia, psicologia e fonoaudiologia.
Serviços e Procedimentos Realizados
Outros procedimentos realizados no período incluem 34.445 sessões de radioterapia, 18.919 de quimioterapia, 10.979 cirurgias e 3.161 diárias na Casa de Apoio. O hospital também é habilitado para transplantes de fígado, medula óssea e rim, sendo que desde 2018, foram realizados 219 transplantes hepáticos, enquanto os transplantes de medula somam 293 desde 2009.
Mais recentemente, a instituição passou a realizar transplantes renais, contabilizando quatro procedimentos desde abril de 2025. Além disso, o Complexo Hospitalar e a Casa de Apoio serviram juntos, 391.551 refeições durante o último ano. Por todo este serviço o hospital necessita de doações, como alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e também produtos de limpeza. As doações podem ser entregues diretamente nas sedes de Cascavel, Umuarama ou Medianeira.