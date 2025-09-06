Uopeccan busca mais de R$ 10 milhões para ampliar os serviços de radioterapia

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Uopeccan lançou o projeto “Expansão da Capacidade Assistencial em Radioterapia na Unidade Cascavel”, aprovado pelo Pronon (Programa Nacional de Apoio à Oncologia) do Ministério da Saúde, com meta de captar R$ 10,3 milhões até novembro deste ano. O valor será destinado à aquisição de um novo acelerador linear, equipamento essencial para utilizado o tratamento do câncer. Atualmente, a instituição realiza cerca de 2 mil sessões de radioterapia por mês.

Com o novo aparelho, a capacidade deve aumentar em até 40%, chegando a 2,8 mil mensais, além de reduzir o tempo médio de tratamento para todos os pacientes, chegando a reduzir de 28 dias para apenas cinco dias. Isso significa mais resolutividade no atendimento de pacientes dos 280 municípios referenciados pela Uopeccan, que somam 2,78 milhões de habitantes.

De acordo com o físico médico da Uopeccan, Gustavo Simonetti, o novo acelerador linear representa um salto tecnológico para a região. “Esse equipamento aumenta nossa capacidade de atendimento e traz recursos que antes não estavam disponíveis, como a radiocirurgia para casos de câncer de pulmão, próstata e fígado, por exemplo. Ele também possibilita reduzir a dose no coração durante o tratamento de mulheres com câncer de mama esquerda, evitando futuros problemas cardíacos”, explicou.

Outra inovação destacada por Simonetti é a tecnologia de visualização em IGRT 3D, que aumenta a precisão na checagem do posicionamento do paciente antes da aplicação da radiação. Esse recurso possibilita que a alta concentração de dose seja direcionada ao tumor com mais segurança, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de radiação para checagem, um benefício essencial, sobretudo para pacientes pediátricos e adolescentes.

Como Destinar Recursos para a Uopeccan

A destinação do Imposto de Renda pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas, sendo permitido direcionar até 1% do valor devido para cada programa. As contribuições devem ser realizadas até o último dia útil de novembro de 2025, diretamente na conta do projeto. Para mais informações, o setor de Captação e Projetos está disponível pelos telefones (45) 99106-2693 e (45) 99155-0888, além do site www.uopeccan.org.br e das redes sociais da instituição.