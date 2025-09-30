Unidades de saúde realizam ações preventivas em alusão ao Outubro Rosa

Cascavel - Outubro Rosa é a campanha nacional de conscientização à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama e também de colo de útero. Todo ano, neste mês, a Secretaria de Saúde de Cascavel intensifica as ações para alertar as mulheres sobre a doença. Mas, vale destacar que ao longo de todo o ano, a Saúde tem atendimento destinado a esse público. As cascavelenses só precisam buscar a rede pública de saúde.

A campanha que reforça a importância da prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres.

Nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família serão realizadas atividades educativas como rodas de conversa, orientações em sala de espera, horários estendidos, coletas de preventivos e palestras de multiprofissionais.

A campanha busca incentivar mulheres de todas as idades a cuidarem da saúde, reforçando que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura e tratamento.