Unidade de saúde de Mercedes passa por reforma completa e ficará fechada por 90 dias

Mercedes - O Posto de Saúde do Arroio Guaçu, em Mercedes, ficará fechado para atendimento ao público pelos próximos 90 dias devido a uma reforma completa da estrutura. O investimento de R$ 135 mil foi viabilizado pelos deputados estaduais Hussein Bakri e Sandro Alex, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Durante a obra, que será executada pela Construtora Positivo, serão realizadas melhorias na fachada, troca de todo o piso e aberturas, além de pintura interna e externa e outras intervenções necessárias para modernizar o espaço. O prazo contratual é de até 90 dias, mas, caso a reforma seja concluída antes, o atendimento retornará de forma antecipada.