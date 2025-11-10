Cascavel e Paraná - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, informa que três pacientes de Rio Bonito do Iguaçu, vítimas do tornado, continuam sendo atendidos em nossa unidade.
Uma mulher de 68 anos já recebeu alta.
Permanece internado:
- Homem, 80 anos
- Homem, 55 anos
- Homem, 57 anos
O HUOP expressa sua solidariedade à população de Rio Bonito do Iguaçu e às demais cidades afetadas pelo tornado, que causou destruição, danos materiais, mas, sobretudo, deixou feridos e provocou a perda de vidas, gerando sofrimento para muitas famílias.
Ação Solidária
A Unioeste, em seus cinco campi, juntamente com o HUOP, tornou-se ponto de arrecadação de mantimentos para apoiar a população atingida pelo desastre.
Fonte: Assessoria