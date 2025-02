Toledo tem o 3º maior índice de acesso ao atendimento pré-natal do Brasil

Toledo - Toledo foi um dos destaques em publicação feita recentemente na página do Centro de Liderança Pública (CLP) no Instagram. Em um dos indicadores do levantamento divulgado anualmente, a Capital Paranaense do Agronegócio apareceu em terceiro lugar no ranking nacional de acesso ao atendimento pré-natal entre os 404 municípios com mais de 80 mil habitantes.

Segundo o DataSUS, 93,45% das mães de crianças nascidas vivas em Toledo no ano de 2022 fizeram sete ou mais consultas antes do parto. Este índice só não é maior que o registrado em Pato Branco/PR (93,83%) e Uberlândia (93,46%)

Mais cinco cidades paranaenses estão entre as 20 mais bem posicionadas no ranking: Paranavaí (4º/93,22%), Umuarama (10º/90,22%), Curitiba (12º/90,10%), Apucarana (15º/89,73%) e Francisco Beltrão (16º/89,49%). No cenário nacional, o “Top 5” é completado por Itapeva/SP, que ocupa a quinta posição (92,33%).

O acesso ao pré-natal está dentro do quesito “Acesso à saúde”, um dos cinco pilares do levantamento realizado pelo CLP. “O pré-natal é essencial para garantir que a mulher e o bebê tenham uma gestação e um parto saudáveis e sem nenhuma complicação. O acompanhamento além de prevenir e diagnosticar precocemente doenças e problemas que podem se agravar, também orienta a mulher sobre temas importantes referentes à maternidade”, salienta a publicação do Centro de Liderança Pública.