Toledo alerta sobre aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave

Em Toledo, até esta quinta-feira (29), já foram aplicadas 30.843 doses da vacina contra a Influenza . Deste total, 14.724 foram destinadas aos grupos prioritários — idosos, gestantes e crianças com até seis meses de vida. As outras 16.119 doses foram aplicadas no público em geral, sendo que 1.496 ocorreram em ações específicas de imunização realizadas em escolas do município.

Esse crescimento das internações por SRAG reforça a necessidade de conscientização da população sobre quando e onde procurar atendimento médico, evitando tanto o agravamento dos casos quanto a sobrecarga desnecessária nos serviços de saúde. A SMS recomenda que casos leves, como febre moderada, coriza, dor de garganta ou dores no corpo, sejam inicialmente avaliados nas UBS, onde o atendimento precoce pode evitar complicações. Já sinais de alarme, como febre alta persistente, dificuldade respiratória, dor no peito, confusão mental ou sinais de desidratação, devem motivar busca imediata por atendimento na UPA ou no PAM.

O cenário preocupa as autoridades sanitárias pela possibilidade de sobrecarga no atendimento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) , Pronto Atendimento Municipal (PAM), unidades básicas de saúde (UBS) e hospitais da cidade. Além disso, há o risco iminente de aumento na ocupação de leitos hospitalares, incluindo enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) , e de agravamento dos quadros clínicos, especialmente entre populações vulneráveis como crianças, idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidas.

De acordo com o informe da Vigilância Epidemiológica de Toledo , até a 21ª semana epidemiológica deste ano (encerrada em 24 de maio), houve um crescimento significativo nas notificações de SRAG , superando os índices historicamente esperados para o período. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e englobam tanto residentes quanto pacientes atendidos nas unidades de saúde do município.

Toledo - A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo (SMS) divulgou, nesta semana, uma nota informativa (nº 001/2025) alertando sobre o aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no município. O comunicado segue orientações da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) , que também identificou uma tendência ascendente nas notificações em todo o território paranaense, conforme o Informe Epidemiológico nº 04/2025 .

Medidas preventivas

Em consonância com as orientações da Sesa, a Secretaria de Saúde reforça práticas que ajudam a evitar a transmissão de vírus respiratórios, como higienizar as mãos com frequência; utilizar lenço descartável para higiene nasal; evitar aglomerações e ambientes pouco ventilados; cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar; utilizar máscara ao apresentar sintomas gripais; não compartilhar objetos de uso pessoal; e adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e hidratação. Além disso, orienta-se que profissionais de saúde iniciem o tratamento com o antiviral oseltamivir o mais precocemente possível — preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas — em todos os casos com risco para complicações, independentemente da situação vacinal.

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Junior Palma, reforça o compromisso do município com a proteção da comunidade.

“Estamos monitorando atentamente o cenário epidemiológico e contamos com a colaboração de toda a população para reduzir a disseminação do vírus. A prevenção é uma responsabilidade de todos”, comenta.

Fonte: Prefeitura de Toledo