Termina na sexta o prazo de recurso para atendimento especial no Revalida

SAÚDE

Combate à dengue: Maior biofábrica de mosquitos do mundo é inaugurada

Brasil - A maior biofábrica do mundo de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, os chamados Wolbitos, foi inaugurada no sábado (19), no Parque Tecnológico da Saúde do Governo do Paraná, em Curitiba. Ela vai ampliar a produção em larga escala de mosquitos utilizados no controle biológico do vetor transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. […]