Síndromes gripais: 58 novos leitos já reforçam acolhimento para as crianças

Curitiba e Paraná - A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) concluiu a abertura de 58 novos leitos nas regiões Oeste, em Foz do Iguaçu, dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, e na Região Metropolitana de Curitiba, em Campo Largo. Todos já estão em pleno funcionamento e recebendo pacientes. A iniciativa reforça a estrutura de atendimento a crianças com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) diante do aumento de internações típicas do período de sazonalidade deste tipo de infecções.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, esse reforço é fundamental para o enfrentamento da crise sazonal. “Casos de influenza, principalmente em crianças, podem evoluir rapidamente para quadros graves, que exigem internação. Por isso, essa ampliação é tão necessária, pois acompanhamos dia a dia a situação da ocupação de leitos, mas ressalto a importância da vacinação disponível em todo o Paraná”, falou.

Os novos leitos começaram a funcionar nesta quarta-feira (11), no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu, com mais 25 leitos pediátricos, sendo 10 de UTI infantil e 15 de enfermaria. Eles já estão operacionalizados para receberem os pacientes. Os 13 leitos no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, custeados pelo Estado, foram disponibilizados no dia 2 de junho.

Três Unidades de Terapia Intensiva e dez leitos de enfermaria já se somaram à rede existente na região para reforçar o atendimento. Desde segunda-feira (9), os 20 novos leitos de internação pediátrica clínica previstos para o Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, estão em funcionamento. Eles são direcionados para o atendimento de crianças com quadros respiratórios graves, como bronquiolite e pneumonia.