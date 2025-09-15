Setembro Amarelo: Saúde mental em foco e ações de prevenção ao suicídio

Cascavel e Paraná - O Setembro Amarelo é dedicado à conscientização sobre a saúde mental, com ênfase na prevenção do suicídio — um tema ainda cercado de tabus, mas que precisa ser discutido de forma aberta e responsável. Em Cascavel, a Secretaria Municipal de Saúde oferece uma rede ampla e qualificada de acolhimento para quem busca apoio psicológico ou psiquiátrico.

A porta de entrada para os atendimentos é a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF). A partir dessas unidades, os pacientes podem ser encaminhados para atendimentos especializados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou no Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM).

Seminário de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio

Como parte da programação do Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde promove o Seminário de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, voltado a profissionais da rede municipal e também ao público externo. O evento acontecerá no dia 23 de setembro, das 8h às 12h, no auditório da Prefeitura de Cascavel.

O objetivo é ampliar a conscientização e fomentar o debate sobre a prevenção ao suicídio, trazendo dados, reflexões e práticas de acolhimento. As inscrições podem ser feitas até 12h do dia 22 de setembro, por meio do link:

🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeehDptsKcNjv7X0uJhYI2To6WtLk_twYoV8nXCPLjAjEUIIQ/viewform?usp=send_form

Programação do seminário: