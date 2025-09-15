Setembro Amarelo: Saúde mental em foco e ações de prevenção ao suicídio

Cascavel e Paraná - O Setembro Amarelo é dedicado à conscientização sobre a saúde mental, com ênfase na prevenção do suicídio — um tema ainda cercado de tabus, mas que precisa ser discutido de forma aberta e responsável. Em Cascavel, a Secretaria Municipal de Saúde oferece uma rede ampla e qualificada de acolhimento para quem busca apoio psicológico ou psiquiátrico.
A porta de entrada para os atendimentos é a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF). A partir dessas unidades, os pacientes podem ser encaminhados para atendimentos especializados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou no Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM).
Seminário de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio
Como parte da programação do Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde promove o Seminário de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, voltado a profissionais da rede municipal e também ao público externo. O evento acontecerá no dia 23 de setembro, das 8h às 12h, no auditório da Prefeitura de Cascavel.
O objetivo é ampliar a conscientização e fomentar o debate sobre a prevenção ao suicídio, trazendo dados, reflexões e práticas de acolhimento. As inscrições podem ser feitas até 12h do dia 22 de setembro, por meio do link:
🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeehDptsKcNjv7X0uJhYI2To6WtLk_twYoV8nXCPLjAjEUIIQ/viewform?usp=send_form
Programação do seminário:
- “O valor do acolhimento e da escuta ativa”
Kamille Nivea Dantas – Psicóloga da Cetea
- “Comportamento suicida na infância e adolescência”
Dra. Gabriela Pavan Lora – Psiquiatra
- “Prevenção ao suicídio”
Dra. Cristiane De Bortoli Rota – Psiquiatra
Rede de Saúde Mental de Cascavel
A rede de atenção psicossocial de Cascavel realiza, em média, 2.430 consultas psiquiátricas e 1.312 atendimentos psicológicos por mês. Conta com uma equipe especializada composta por 18 médicos psiquiatras e 16 psicólogos, atuando de forma integrada nos seguintes serviços:
Serviços de saúde mental oferecidos:
- CAPS III – Centro de Atenção Psicossocial III
Atendimento intensivo e diário para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
- CAPS AD III – SIM PR
Atendimento especializado para adultos com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
- CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial Infantil
Focado na saúde mental de crianças e adolescentes.
- CAPS AD Infantil
Atendimento especializado para crianças e adolescentes com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas.
- CASM – Centro de Atenção à Saúde Mental
Atendimento ambulatorial especializado para acompanhamento de transtornos mentais.
- CETEA – Clínica-Escola do Espectro Autista
Atendimento multidisciplinar especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suporte às famílias.
A Secretaria de Saúde de Cascavel reforça seu compromisso com a promoção da saúde mental e lembra que pedir ajuda é um ato de coragem e cuidado. Se você ou alguém próximo estiver enfrentando sofrimento emocional, busque atendimento. A prevenção começa com a escuta, o acolhimento e o acesso à informação.
Fonte: Secom