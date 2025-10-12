Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná ( Sesa) atualizou, neste domingo (12), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Estado.

Durante o fim de semana, a Sesa notificou três casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo dois deles neste domingo, uma mulher de 41 anos e um homem de 20 anos, ambos de Curitiba. Eles estão internados e devem realizar a coleta de material para análise laboratorial.

O terceiro é um homem de 55 anos, também residente de Curitiba, que teve a notificação registrada no sábado (11). Este paciente está internado e aguarda os resultados dos exames.

Até o momento, o Paraná segue com três casos diagnosticados, todos na Capital. Destes, apenas um paciente segue internado (homem de 60 anos) com quadro estável. Os pacientes de 71 anos e 36 anos já receberam alta.

Outros nove casos, as notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Piên, Maringá, Toledo e três outros pacientes de Curitiba (mulher de 17 anos, homem de 65 anos e homem de 30 anos), já haviam sido descartadas pela Sesa.

Ao todo, o Paraná registrou 15 notificações, sendo três confirmados, nove descartados e três suspeitos em investigação.

“Todas as notificações de casos suspeitos que chegam estão sendo tratadas com a devida celeridade e seguindo o protocolo de investigação e confirmação. A Sesa segue em alerta e é importante destacar que em se tratando de saúde o trabalho nunca para, então seguimos trabalhando com confiança e transparência na informação a população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

ANTÍDOTO

A Sesa recebeu do Ministério da Saúde, na sexta-feira (10), 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. Os insumos estão alocados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão descentralizados em momento oportuno. A Secretaria também realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue na próxima semana. O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto.

Três pacientes do Paraná já receberam o etanol farmacêutico como antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.