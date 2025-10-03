Sesa investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Paraná

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) notificou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3) sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Estado, após ingestão de bebida alcoólica.
O paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que deu entrada em um hospital da Capital na quarta-feira (1º), após sofrer um atropelamento e relatar consumo de bebida alcoólica destilada.
Durante a internação, o quadro clínico apresentou agravamento, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Atualmente, o paciente permanece inconsciente e em estado grave.
A Sesa, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, acompanha a evolução clínica e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita.
Em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox) para orientação e conduta adequada.
Se houver ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.
Fonte: AEN