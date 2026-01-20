Paraná - Com a proximidade do início do ano letivo em fevereiro, a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) reforça a importância de pais e responsáveis conferirem e atualizarem a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. A recomendação, a menos de 15 dias do retorno às aulas, visa proteger os estudantes e toda a comunidade escolar.
O retorno às atividades escolares aumenta a circulação de vírus e favorece a transmissão de doenças imunopreveníveis, principalmente em ambientes fechados. Escolas são locais propícios para a disseminação de vírus respiratórios, doenças diarreicas, infecções pneumocócicas e meningites. Manter a vacinação em dia reduz surtos, faltas escolares, internações e complicações graves.
O Calendário Nacional de Vacinação oferece atualmente 11 vacinas para crianças e adolescentes, todas gratuitas nas unidades de saúde do SUS em todo o Paraná. Além da proteção individual, manter a vacinação em dia é um compromisso com o bem-estar coletivo e atende à Lei Estadual nº 19.534/2018, regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta nº 01/2018, que exige declaração de atualização vacinal na matrícula ou rematrícula de alunos até 18 anos em escolas públicas e particulares.
Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o ambiente escolar reúne crianças, adolescentes e adultos em intensa circulação, aumentando o risco de contágio. “É fundamental que os estudantes retornem às aulas com a vacinação em dia. A imunização reduz contaminações, previne afastamentos, internações e complicações graves, protegendo toda a comunidade escolar”, destaca.
Proteção contínua
A Sesa orienta que ações de educação em saúde sobre vacinação sejam realizadas pelas escolas em parceria com as secretarias municipais, com intensificação no início do ano letivo.
Entre os imunizantes disponíveis estão:
- DTP (4 anos) – reforço contra difteria, tétano e coqueluche
- Varicela (4 anos) – previne catapora
- Febre Amarela (4 anos) – previne febre amarela
- Influenza (menores de 6 anos) – protege contra formas graves da gripe
- Covid-19 (menores de 5 anos) – proteção contra formas graves da doença
- HPV (9 a 14 anos, dose única) – protege contra câncer e verrugas genitais
- HPV resgate (15 a 19 anos) – vacinação de jovens que não receberam o imunizante
- Meningocócica ACWY (11 a 14 anos) – prevenção contra meningites
- Hepatite B – conforme histórico vacinal
- Tríplice Viral – contra sarampo, caxumba e rubéola
- Dupla Adulto (dT) – reforço a cada 10 anos contra difteria e tétano
- Dengue (10 a 14 anos) – prevenção de formas graves da doença
Atenção especial aos adolescentes
A partir da pré-adolescência, o calendário inclui vacinas específicas, como HPV e meningocócica ACWY. A vacinação contra o HPV apresenta boa adesão e o Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a estratégia de resgate para jovens de 15 a 19 anos.
A vacina contra a dengue também é oferecida para adolescentes dentro da faixa etária recomendada, sendo essencial completar a segunda dose para garantir a eficácia do imunizante.
