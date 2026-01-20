Paraná - Com a proximidade do início do ano letivo em fevereiro, a Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) reforça a importância de pais e responsáveis conferirem e atualizarem a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. A recomendação, a menos de 15 dias do retorno às aulas, visa proteger os estudantes e toda a comunidade escolar.

O retorno às atividades escolares aumenta a circulação de vírus e favorece a transmissão de doenças imunopreveníveis, principalmente em ambientes fechados. Escolas são locais propícios para a disseminação de vírus respiratórios, doenças diarreicas, infecções pneumocócicas e meningites. Manter a vacinação em dia reduz surtos, faltas escolares, internações e complicações graves.

O Calendário Nacional de Vacinação oferece atualmente 11 vacinas para crianças e adolescentes, todas gratuitas nas unidades de saúde do SUS em todo o Paraná. Além da proteção individual, manter a vacinação em dia é um compromisso com o bem-estar coletivo e atende à Lei Estadual nº 19.534/2018, regulamentada pela Instrução Normativa Conjunta nº 01/2018, que exige declaração de atualização vacinal na matrícula ou rematrícula de alunos até 18 anos em escolas públicas e particulares.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o ambiente escolar reúne crianças, adolescentes e adultos em intensa circulação, aumentando o risco de contágio. “É fundamental que os estudantes retornem às aulas com a vacinação em dia. A imunização reduz contaminações, previne afastamentos, internações e complicações graves, protegendo toda a comunidade escolar”, destaca.

Proteção contínua

A Sesa orienta que ações de educação em saúde sobre vacinação sejam realizadas pelas escolas em parceria com as secretarias municipais, com intensificação no início do ano letivo.