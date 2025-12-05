Rio Bonito do Iguaçu - Mais de 400 profissionais, entre socorristas do Samu e trabalhadores dos hospitais da região de Rio Bonito do Iguaçu (região Centro-Sul do Paraná), se mobilizaram para atender as vítimas da tragédia no município, ocasionada pela passagem de um tornado F4 – nível da Escala Fujita para classificar os fenômenos.

Desde a última atualização, em 4 de dezembro, dois moradores da cidade seguem internados: um no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, e um no Hospital Santa Tereza, em Guarapuava. As últimas quatro famílias que ainda estavam em abrigo foram redirecionadas no dia 25 de novembro para um hotel em Rio Bonito do Iguaçu. De maneira geral mais de 400 pessoas receberam atendimentos de saúde.

A primeira resposta foi das equipes do Samu Regional Centro, com sede em Guarapuava, que atuaram de maneira intensa após o incidente. Foram mobilizados 50 profissionais para atendimento às vítimas, 36 ambulâncias das 5ª e 7ª Regionais de Saúde e 6 aeronaves. Nas semanas seguintes, a cidade teve o apoio de uma ambulância do Samu com base na cidade de Rio Bonito do Iguaçu e das equipes da base de Laranjeiras do Sul, que permanecem no apoio permanente, além de ambulâncias para o transporte sanitário oferecido por alguns municípios da região.

Os atendimentos às vitimas foram realizados no Hospital Regional do Centro Oeste, no Hospital Santa Tereza e no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Guarapuava; e no Hospital São Lucas e no Instituto São José, em Laranjeiras do Sul. No começo mais de 30 pessoas chegaram a ser internadas e com o decorrer dos tratamentos esse número foi diminuindo paulatinamente. Esse esforço envolveu equipes de enfermeiros, médicos, técnicos e diversos plantonistas.

“O atendimento de vigilância e mobilização da rede de atenção à saúde do Paraná foi essencial para dar agilidade no socorro às vítimas logo após a ocorrência do incidente”, considerou o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. “Apesar de todas as dificuldades, a cidade está se recuperando diante de toda a solidariedade dos paranaenses e das ações do Governo do Estado que têm sido fundamentais no apoio à população”.

ROTINA DOS ATENDIMENTOS

Os atendimentos de saúde estão voltando à “normalidade” na cidade e ocorrem nas Unidades de Saúde Campo do Bugre, Centro Novo, Arapongas e Centro e em dois contêineres da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento, com psicólogos, psiquiatra, enfermeiros e médicos.

Dos nove serviços locais de saúde, 55% foram totalmente danificados e tiveram perda significativa de equipamentos. A Sesa trabalha no apoio à recuperação dessas unidades e também na finalização do Pronto Atendimento Municipal (PAM), que está com 88,85% das obras concluídas e também sofreu avarias com o incidente. Após avaliação da Sesa, foi constatado que a estrutura não foi afetada. A Sesa providenciou um aditivo para a finalização da obra do PAM e trabalha para concluir a Clínica da Mulher.

INSUMOS

Quase 640 mil itens foram enviados para a 5ª Regional de Saúde para atendimento às vítimas, entre medicamentos, luvas e máscaras cirúrgicas, esparadrapos, seringas e medidores de glicemia, adquiridos por meio do Consórcio Paraná Saúde, enviados dos estoques do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e doados por municípios e entidades.