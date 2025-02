Chikungunya: Sequelas incapacitantes podem comprometer qualidade de vida

O avanço da chikungunya no Paraná tem gerado grande preocupação entre autoridades e profissionais de saúde. Somente em Cascavel, já são 350 casos registrados , enquanto no estado os números subiram 380% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais do que os dados alarmantes, a doença se diferencia da dengue por deixar sequelas que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes por longos períodos.

Sequelas a médio prazo

Segundos dados do Ministério da Saúde, o vírus da chikungunya tem um impacto significativo no organismo, podendo causar dor crônica, lesões nos nervos responsáveis pela semicontração muscular, deformação nas articulações e até danos cerebrais que prejudicam a coordenação motora e as atividades cotidianas. Essas sequelas podem durar meses ou até anos, tornando a recuperação dos pacientes um processo longo e desafiador.

40% pode evoluir a dor crônica

Diferente da dengue, que costuma ter um curso autolimitado, a chikungunya frequentemente deixa marcas permanentes. Estudo publicado no site SciELO Brasil aponta que até 40% dos infectados podem desenvolver artralgia crônica, uma dor persistente nas articulações que pode se assemelhar a doenças reumatológicas. Além disso, casos graves podem evoluir para encefalite, comprometendo funções neurológicas e motoras.