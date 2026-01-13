Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou nesta terça-feira (13) dois informes epidemiológicos de arboviroses urbanas, referentes às Semanas Epidemiológicas 01 a 53 do ano 2025, e à Semana Epidemiológica 01 de 2026. Este ano, até o dia 7 de janeiro, foram notificados 384 casos suspeitos de dengue, com 10 confirmações.

Na última semana epidemiológica de 2025, em relação ao boletim anterior, foram registrados mais 769 casos da doença. Os dados acumulados do ano epidemiológico 2025 totalizam 305.594 notificações, 92.620 diagnósticos confirmados e 145 óbitos em decorrência da dengue no Estado.

As cidades de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Coronel Domingos Soares, Doutor Ulysses, Godoy Moreira, Goioxim, Itaperuçu, Quitandinha, Fernandes Pinheiro, Paulo Frontin, Porto Vitória e Rio Azul não registraram casos de dengue durante o ano de 2025. Destas, Fernandes Pinheiros não teve sequer notificação de possíveis casos da doença.

No total, 398 municípios apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 387 contabilizaram casos confirmados.

As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª RS de Londrina (22.653); 14ª RS de Paranavaí (13.031); 15ª RS de Maringá (11.577); 19ª RS de Jacarezinho (6.705); e 12ª RS de Umuarama (5.350).

OUTRAS ARBOVIROSES

A publicação inclui ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 6.090 casos e 8 óbitos por chikungunya no acumulado de 2025, num total de 11.560 notificações.