Saúde reforça importância da vacina com circulação de doenças respiratórias no Paraná

Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) alerta para a importância da vacinação contra a gripe e Covid-19, especialmente diante do aumento expressivo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças menores de 12 anos. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, o Paraná registrou 7.282 casos de SRAG em 2025, isso representa um aumento de 3,6% na população geral em relação ao mesmo período de 2024, quando o número foi de 7.030.

A situação é ainda mais preocupante na faixa etária de cinco a onze anos, com crescimento de 32,5% nos casos (de 593 para 786) e um salto de 175% nos óbitos entre as crianças de um a quatro anos – de quatro para onze mortes.

Dados das amostras enviadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen) apontam que o Paraná continua em uma fase de ascendência do Influenza A e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que já são os dois vírus com maior frequência de circulação. Na última semana, a presença do Influenza A aumentou ainda mais, consolidando-se como o segundo vírus mais frequente. Outro dado preocupante é que cerca de 30% das amostras recebidas são de crianças com menos de dois anos, evidenciando a vulnerabilidade dessa faixa etária.

“Estamos vivendo a maior circulação dos vírus Influenza A e Sincicial Respiratório dos últimos dois anos. Por isso, fazemos um apelo para que todos vacinem seus filhos. A vacina é a melhor alternativa para tirar essas crianças da porta das UPAs e hospitais”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

ALERTA

Na última sexta-feira (16), a Sesa emitiu um alerta para as secretarias de saúde dos 399 municípios paranaenses. O documento chama a atenção para a intensificação da circulação dos vírus respiratórios durante o outono e o inverno, período em que aumentam os casos de síndromes gripais e internações hospitalares, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com fatores de risco.

“A vacina é a melhor forma de prevenir casos graves e mortes por gripe. Os dados mostram que crianças pequenas continuam sendo as mais vulneráveis. O momento é de ação, de mobilização”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

Ela explica que a Sesa realiza o monitoramento dos casos por meio da Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal e da Vigilância Universal da SRAG, que acompanham internações e óbitos hospitalares em todo o Estado.

COBERTURA E METAS

Desde o início da campanha de vacinação da gripe, o Paraná aplicou 1.746.397 doses. Nos grupos prioritários, a cobertura atual é de 32,68%. Entre as crianças, a taxa é de apenas 20,72%, muito abaixo da meta de 90%.