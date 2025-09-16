Saúde da mulher: Paraná oferece apoio gratuito na menopausa pelo SUS

Paraná - O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), reforça a importância do acompanhamento e tratamento integral da mulher para garantir bem-estar e qualidade de vida em todas as fases da vida. No climatério, período de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, não é diferente.

O climatério engloba a pré-menopausa, a própria menopausa (última menstruação) e a pós-menopausa. É no climatério que ocorre a diminuição das funções ovarianas, fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares, até cessarem por completo. Estatisticamente, a menopausa ocorre em média aos 50 anos. O climatério tem início por volta dos 40 anos e se estende até os 65 anos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná oferece consultas de rotina, exames e acompanhamento da equipe de saúde para mulheres nessa fase da vida. A rede estadual de saúde disponibiliza uma lista de medicamentos para tratamento de alguns sintomas apresentados no período do climatério, bem como exames preventivos, acompanhamento ginecológico e rastreio de doenças relacionadas ao climatério, como osteoporose e câncer colorretal.

“Essa fase da vida exige cuidado e atenção. Procuramos, permanentemente, aprimorar esses serviços no SUS. Temos como uma das prioridades o desenvolvimento da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com ações que organizam o atendimento da população feminina em todas as etapas da vida”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As mulheres são atendidas conforme o fluxo assistencial estabelecido, sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) a porta de entrada para o cuidado integral. Os atendimentos dispõem de equipes multiprofissionais, formadas por médicos, enfermeiros e psicólogos, especializadas no acompanhamento de mulheres que estão vivenciando o climatério. As pacientes recebem orientações sobre os tratamentos oferecidos e qual o mais adequado para sua necessidade.

De acordo com a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Sesa, Carolina Poliquesi, o Paraná segue os protocolos da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), bem como as orientações e diretrizes do Ministério da Saúde.

“A linha de cuidado integral à saúde da mulher está prevista no Plano Estadual de Saúde como uma meta, com suas respectivas ações. Especificamente sobre o climatério, as mulheres viverão esta fase de forma diversa, ou seja, dependendo de onde se encontram”, explica ela.