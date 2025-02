Saúde confirma dois óbitos e 1.785 novos casos de dengue no Paraná

CASCAVEL Sala emergencial cardiológica do HUOP atende 30 pacientes em seis dias

Paraná - Com uma semana recebendo pacientes, a Sala de Emergência Cardiológica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná cumpre o papel de garantir atendimento específico para esse público, que desde o fechamento do Hospital Salete, tem o HUOP como referência. A abertura do local aconteceu na semana passada e nos primeiros seis dias, 30 […]