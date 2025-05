Saúde alerta sobre aumento de síndromes respiratórias e incentiva imunização em Cascavel

Cascavel - Com a chegada do frio, cresce a preocupação com o aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), complicações causadas por doenças virais como gripe e influenza, que podem levar à hospitalização e, em casos extremos, à morte. Os principais afetados são crianças, gestantes e idosos. Somado a isso, dados da rede municipal de saúde revelam um cenário alarmante: a cobertura vacinal dos grupos prioritários contra a influenza em Cascavel está em apenas 27%, muito abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, os idosos, que somam mais de 52 mil pessoas na cidade, tiveram uma cobertura de apenas 35,62%. Entre as crianças, o índice é ainda mais preocupante: 16,18%. E o dado mais crítico envolve as gestantes: somente 7,41% foram imunizadas.

Os reflexos da baixa cobertura já começam a ser percebidos na rede de saúde pública e também na privada, que têm registrado aumento expressivo na procura por atendimentos relacionados às doenças respiratórias. Conforme a Sesau, 61% dos casos graves atendidos envolvem crianças de 0 a 14 anos, e 21% são idosos, justamente os grupos com menor taxa de vacinação. “A gente sabe que crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis a complicações da gripe, podendo evoluir para internações e até óbitos. Por isso, a vacinação é essencial para evitar esses casos graves”, alerta o secretario de Saúde, Ali Haidar

Além de proteger o indivíduo, a imunização ajuda a reduzir a circulação do vírus, pois preserva também familiares e pessoas do convívio direto. Em um cenário de temperaturas mais baixas, em que as pessoas passam mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação, o risco de transmissão de vírus respiratórios aumenta consideravelmente.