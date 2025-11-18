Paraná - A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná emitiu um novo alerta aos paranaenses sobre a importância da vacinação e das medidas preventivas diante da circulação de vírus respiratórios no Paraná. Entre 4 de outubro e 8 de novembro, foram registrados 2.884 novos casos de hospitalização por SRAG’s (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Neste ano, o Paraná registrou 27.533 casos de hospitalização por SRAG e 1.729 óbitos relacionados à doença. A Influenza foi responsável por 431 (24,9%) mortes, enquanto outros vírus respiratórios causaram 273 (15,8%) e a Covid-19, 154 (8,9%).
A Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal identificou que quase metade das amostras processadas, ou seja, 49,3% tiveram resultado positivo para vírus respiratórios. Em relação à Influenza, o tipo A que é o H1N1 foi o mais prevalente, respondendo por 71,2% dos casos positivos. A análise dos casos confirmados revela uma tendência de agravamento em grupos com fator de risco, principalmente menores de 6 anos, com 6.618 casos e 54 óbitos, e idosos acima de 60 anos, com 3.841 casos e 637 mortes, durante todo o período avaliado.
Vacina
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) reforça o apelo para que os grupos prioritários mantenham a vacinação em dia. A imunização é a estratégia mais eficaz para reduzir a gravidade e a mortalidade por SRAG. Além da vacinação, que é a intervenção mais importante para evitar o agravamento dos casos, outras medidas são importantes para reduzir a circulação dos vírus respiratórios, como a higienização frequente das mãos, principalmente antes das refeições ou após tossir e espirrar. Quando não houver disponibilidade de água e sabão, o uso de álcool em gel 70% deve ser incentivado.
É igualmente importante cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos ou garrafas. Manter os ambientes bem ventilados, evitar aglomerações e o contato próximo com pessoas que apresentem sintomas gripais também são ações eficazes para reduzir a transmissão. Crianças e adultos que manifestem sinais da doença devem ser afastados temporariamente de atividades escolares ou de trabalho até, pelo menos, 24 horas após a cessação dos sintomas.