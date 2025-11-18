Paraná - A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná emitiu um novo alerta aos paranaenses sobre a importância da vacinação e das medidas preventivas diante da circulação de vírus respiratórios no Paraná. Entre 4 de outubro e 8 de novembro, foram registrados 2.884 novos casos de hospitalização por SRAG’s (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Neste ano, o Paraná registrou 27.533 casos de hospitalização por SRAG e 1.729 óbitos relacionados à doença. A Influenza foi responsável por 431 (24,9%) mortes, enquanto outros vírus respiratórios causaram 273 (15,8%) e a Covid-19, 154 (8,9%).

A Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal identificou que quase metade das amostras processadas, ou seja, 49,3% tiveram resultado positivo para vírus respiratórios. Em relação à Influenza, o tipo A que é o H1N1 foi o mais prevalente, respondendo por 71,2% dos casos positivos. A análise dos casos confirmados revela uma tendência de agravamento em grupos com fator de risco, principalmente menores de 6 anos, com 6.618 casos e 54 óbitos, e idosos acima de 60 anos, com 3.841 casos e 637 mortes, durante todo o período avaliado.