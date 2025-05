Saúde alerta para cuidados contra os vírus respiratórios com a queda nas temperaturas

Paraná - A temporada dos resfriados está aberta e o aumento do número de amostras positivas para o vírus sincicial respiratório e Influenza A mostram a importância do cuidado e da prevenção. O resultado das amostras confirmado pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) indica que entre todos os casos positivos para alguma infecção respiratória, 28,51% é causado pelo VSR, o “vírus da bronquiolite”, que atinge, em sua maioria, crianças menores de dois anos.

Sesa

O aumento é considerável já que em março essa percentagem era de 6,43%, e em abril, 18,78%. Apesar de não ser um dado surpreendente para o período, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta para esse crescimento e reforça os cuidados a serem tomados nessa época do ano, principalmente com as crianças, hábitos de prevenção são importantes e podem auxiliar nessa fase em que a criança poderá ter o contato com o vírus.

Dentre as principais ações para conter a circulação estão a higienização das mãos, manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações e locais fechados, além da vacinação atualizada. A vacina contra a gripe é uma importante forma de proteção contra o vírus e está liberada e disponível para toda a população acima dos seis meses de idade. Já a positividade para a Influenza A cresceu 177,52%. O vírus da gripe – classificado em subtipos principais, como H1N1pdm09 e H3 Sazonal – passou de 6,45% no mês passado para 17,90% nesses primeiros 12 dias de maio.

“No Paraná, temos a Rede Sentinela de detecção de vírus circulantes. Ela é muito sensível, consegue detectar realmente o tipo de vírus que circula no território. Mas também o que nos chamou atenção nos últimos dias é o crescimento da frequência do vírus Influenza A, que acomete muito os idosos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.