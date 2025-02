Sala emergencial cardiológica do HUOP atende 30 pacientes em seis dias

Cascavel - Com uma semana recebendo pacientes, a Sala de Emergência Cardiológica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná cumpre o papel de garantir atendimento específico para esse público, que desde o fechamento do Hospital Salete, tem o HUOP como referência.

A abertura do local aconteceu na semana passada e nos primeiros seis dias, 30 pacientes já precisaram da sala emergencial.

A instalação do novo espaço foi mais uma das ações realizadas aos pacientes cardiológicos. Desde que a demanda total retornou para o HUOP, ampliou-se a capacidade da hemodinâmica do atendimento, para fazer cateterismo e angioplastia fechadas, mas ainda era preciso pensar no paciente que necessitava de agilidade e se deparava com uma sala emergencial geral, atendendo de forma ampla.

Para tornar esse ambiente adequado, foi realizado um direcionamento de prioridades, que contou com o apoio do governo do Paraná. De acordo com o Secretário de Saúde do estado, Beto Preto, este tipo de investimento faz parte de uma série de resoluções que está em processo de desenvolvimento

“O Governo do Estado está fazendo diversos investimentos para ampliar a estrutura assistencial em Cascavel e com o HUOP não é diferente. Temos trabalhado por uma grande ampliação dos serviços prestados e essa sala é mais um dos esforços que vão nesse sentido, beneficiando vidas de toda a região com maior suporte para casos emergenciais”.

Logística

Para tornar possível foi realizada uma reestruturação. Onde hoje está a nova sala direcionada ao emergencial cardiológico, era um quarto do pronto socorro, preparada com cinco leitos para admissão, estabilização, e direcionamento desse paciente, seja para hemodinâmica, cateterismo ou encaminhar para a equipe cirúrgica fazer a cirurgia de revascularização do miocárdio de maneira aberta.