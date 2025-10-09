Curitiba e Paraná - Neste mês de outubro, em que se celebra a infância, o Governo do Estado reforça o compromisso com o cuidado e o fortalecimento da rede materno-infantil. Entre as estratégias adotadas, o programa Opera Paraná tem se destacado na assistência cirúrgica pediátrica, garantindo que milhares de crianças tivessem acesso a procedimentos essenciais com mais agilidade nos últimos anos. Programa do Governo do Paraná, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa), o Opera Paraná amplia o acesso a cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde (SUS), e reduz as filas de espera.

De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de cirurgias realizadas em crianças de zero a 12 anos cresceu de forma significativa desde o início do programa, em 2022. Naquele ano, a média mensal foi de 2.003 cirurgias, totalizando 24.039 nos 12 meses. Em 2023, o número de procedimentos passou para 29.810 e, em 2024, para 35.301. Ou seja, foram 89.150 em três anos. De janeiro até julho de 2025 foram realizados 24.308 procedimentos cirúrgicos – 3.472 por mês. Esse resultado nunca havia sido alcançado.

“O Governo do Estado tem um compromisso permanente com o cuidado e o fortalecimento da rede materno-infantil. O Opera Paraná é um exemplo desse trabalho, ampliando o acesso a cirurgias pediátricas e garantindo que mais crianças sejam atendidas com segurança e no tempo certo. Cada resultado representa mais saúde e mais qualidade de vida para as famílias paranaenses”, ressalta o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Entre os procedimentos mais realizados em crianças pelo programa Opera Paraná estão aqueles voltados à correção de condições comuns da infância que, quando não tratadas, podem comprometer o desenvolvimento, a respiração e o bem-estar. Destacam-se as cirurgias de amígdalas e adenoide, indicadas para melhorar a respiração e a qualidade do sono; postectomia (fimose), que corrige alterações no prepúcio; e hérnias umbilicais e inguinais, frequentes na infância e quando tratadas precocemente evitam complicações.