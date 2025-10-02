Procons do Paraná emitem recomendação para comércios de bebidas sobre caso metanol

Paraná - O Procon-PR, em um trabalho conjunto com os Procons Municipais do Estado, emitiu nesta quinta-feira (02) uma recomendação administrativa para distribuidoras, bares, restaurantes e outros estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas direta ou indiretamente a consumidores, dentro do contexto de fiscalização contra metanol.

O Procon alerta que o consumidor deve ficar atento e não adquirir bebidas alcoólicas em locais que vendem produtos abaixo do preço ou sem o fornecimento de nota fiscal. Além disso, as empresas devem ficar atentas ao manuseio dos produtos servidos aos clientes, não esquecendo que o Código do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária e objetiva.

Outros pontos abordados são a proibição sobre transvasar ou recondicionar bebidas, retirar dos estoques e dos displays de venda produtos sem rótulo e que não possuam nota de procedência, e comunicar as autoridades sanitárias para análise e investigação em caso de dúvidas.

O secretário de Justiça e Cidadania (Seju), Valdemar Jorge, informa que o Estado está atento aos casos de intoxicação em outros estados.

“É imprescindível que as empresas exijam e guardem notas fiscais de compra e documentos comprobatórios que permitam o rastreio dos produtos comercializados. A venda de produtos impróprios para o consumo e que tragam qualquer prejuízo ao consumidor deverá ser suportada pelas empresas”, diz.

“Além da recomendação, os órgãos de defesa do consumidor estão intensificando os processos de fiscalização a estabelecimentos”, complementa Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR. Para denúncias, o Procon-PR disponibiliza seus canais de atendimento.