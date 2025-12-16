Cascavel e Paraná - A saúde pública de Cascavel recebeu um reforço importante com a liberação de R$ 1 milhão para a compra de equipamentos e mobiliário destinados às novas unidades de saúde em construção no município. O anúncio foi feito pelo governo estadual em reunião em Curitiba, nesta terça-feira (15), com a presença do governador Ratinho Júnior e apoio do deputado estadual Gugu Bueno.

Além do recurso para as unidades de saúde, foram entregues três ambulâncias com UTI para o Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) e uma para o Hospital HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), reforçando a rede de urgência e emergência de Cascavel.

Investimento e Infraestrutura em Saúde

O investimento de R$ 1 milhão será destinado às unidades Gralha Azul, Lago Azul, Palmeiras, CAPS I e CAPS III, que estão em diferentes fases de construção. O objetivo é garantir que as unidades sejam entregues totalmente estruturadas à população, com equipamentos e mobiliário adequados.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou que o recurso vai fortalecer a atenção primária em Cascavel. “Estamos liberando R$ 1 milhão para equipar as novas unidades, reforçando o atendimento à saúde no município”, afirmou.