Prefeitura convoca profissionais para atuarem na rede pública de saúde

SAÚDE

Empresa ganha mais cinco meses para terminar a obra do Hospital de Retaguarda

A obra de ampliação do centro cirúrgico do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho – importante suporte para a saúde pública municipal – era para terminar no fim de abril deste ano, mas com 50% de andamento, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ampliou o prazo com previsão de entrega para o dia 29 de […]