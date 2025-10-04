Home Saúde

Prefeitura convoca comunidade para Campanha de Multivacinação

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (6) a Campanha de Multivacinação 2025. A aplicação de imunizantes, que já acontece, será intensificada até o dia 31 de outubro, em todas as unidades de saúde de Cascavel.

O objetivo é a atualização dos imunizantes do calendário nacional de vacinação para menores de 15 anos, que, por alguma razão estão com alguma dose pendente, o que inclui covid, dengue, meningite e entre outras. A ação também visa intensificar a imunização contra o sarampo e febre amarela de pessoas de até 59 anos que nunca tomaram a dose. A medida prevê ainda aplicação da vacina de HPV a jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados.

A vacinação nas UBSs e USFs começa a partir das 8h e segue até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem fechar para o almoço, ampliando a possibilidade do cidadão garantir a dose. Além disso, as unidades Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade atendem até 22h, com a rotina de vacinação já incorporadas nas atividades.

A orientação é que o cidadão leve a carterinha de vacinação para manter o documento atualizado, mas se não tiver, isto não será impedimento.

Vale sempre lembrar que as vacinas são distribuídas gratuitamente na rede pública de saúde. Os imunizantes são comprovadamente eficazes e protegem contra doenças graves que podem levar até a morte. Proteja-se e imunize-se.

Dia D

A Campanha de Multivacinação também contará com o “Dia D”, que será realizado no dia 18 de outubro, em todas as 46 unidades de saúde de Cascavel, das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço. A ação será num sábado, o que facilita para a população que não pode nos dias da semana.

