Policlínica agora ‘veste verde’: Hospital passa a integrar a rede Unimed Cascavel

Cascavel e Paraná - Cascavel – A saúde de Cascavel está vivendo um momento que ficará marcado na história. Desde o último dia 1º de setembro, o tradicional Hospital Policlínica passou a ser oficialmente Hospital Policlínica Unimed (HPU). A mudança vai além da troca de nome: representa a união entre tradição e inovação, com um hospital que há 56 anos está no coração da cidade e que agora ganha as cores e o “Jeito de Cuidar Unimed”.

Mais do que uma transação financeira, trata-se de um investimento em saúde, em confiança e na vida de milhares de pessoas que diariamente dependem dos serviços.

Da assembleia à aprovação final

O processo de aquisição teve início em 2023, quando a Unimed Cascavel apresentou aos cooperados a proposta de compra. A decisão foi submetida à assembleia geral, e a maioria aprovou a iniciativa. A partir daí, seguiram-se meses de negociações até a formalização da oferta ao grupo que detinha a estrutura – a rede Hospital Care, que tem unidades em São Paulo, Santa Catarina e também em Curitiba.

A Hospital Care gerenciava a Policlínica Cascavel desde 2021, quando a holding adquiriu 60% das ações do hospital, marcando ali sua chegada à região de Cascavel. A aquisição foi anunciada e confirmada à imprensa no final de novembro daquele ano, com o objetivo de investir e expandir os serviços da unidade hospitalar.

A recente transação com a Unimed Cascavel passou pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que avaliou os impactos da transação. Após a aprovação em 25 de junho deste ano e o cumprimento das adequações exigidas pelo órgão regulador, a compra foi oficialmente concluída em 29 de agosto de 2025. No dia seguinte, a gestão já estava sob responsabilidade da Unimed Cascavel.

Embora o valor da aquisição esteja protegido por cláusula contratual, estima-se que R$ 85 milhões foram movimentados na transação, incluindo participações minoritárias. Além disso, a cooperativa prepara investimentos adicionais em reformas, modernização e adequação estética, para alinhar a estrutura à identidade da marca Unimed, conforme a assessoria de comunicação da empresa informou à reportagem do O Paraná.

O que muda na prática

Com a chegada da Unimed, o hospital passa a integrar oficialmente a rede da cooperativa, mas o atendimento permanece aberto a todos: clientes da Unimed Cascavel, beneficiários de outras Unimeds do país, convênios que já tinham contrato firmado com o Policlínica e pacientes particulares.

Outro ponto que merece destaque é a garantia de que não haverá impacto nos valores dos planos de saúde, já que as mensalidades são reajustadas apenas uma vez ao ano, conforme regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aquisição não altera essa dinâmica.

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), a situação permanece a mesma: o hospital não atende por esse modelo e seguirá concentrado nos convênios e atendimento particular.

Atendimento e Gestão

Atendimento sem interrupções

Mesmo durante a fase de transição, os serviços permanecem em funcionamento. A Unimed Cascavel garante que não haverá interrupções.

Em relação aos demais hospitais credenciados na cidade, a cooperativa informa que os contratos não sofrerão alterações. Ou seja, os beneficiários da Unimed Cascavel continuarão podendo acessar outros hospitais da cidade.

Gestão integrada

Embora a Unimed Cascavel seja agora a proprietária do HPU, a gestão administrativa e técnica será mantida. O hospital seguirá sob a direção administrativa de Dan Iuri dos Santos Cabreira e sob a direção técnica do médico Fernando de Andrade Leal.

Essa decisão reflete o compromisso com a continuidade e também valoriza o corpo clínico, que permanece atuando normalmente. Nenhum contrato profissional foi interrompido por conta da transição – pelo contrário – a expectativa é que novas oportunidades de contratação surjam conforme os serviços forem ampliados.

Atualmente, o HPU conta com 106 leitos ativos, distribuídos entre enfermarias (47), apartamentos (30), UTI adulto (19) e UTI neonatal (10). À reportagem, a Unimed informou que planos de expansão estão sendo estudados e serão divulgados em momento oportuno.

Planos Futuros e Compromisso

Planos de médio e longo prazo

A aquisição marca o início de uma nova fase, mas também abre espaço para sonhos ainda maiores. A Unimed Cascavel estuda novos projetos estratégicos, que incluem desde a expansão de especialidades até a criação de centros de atendimento mais modernos.