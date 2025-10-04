Paraná tem mais dois casos suspeitos de intoxicação

Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) notificou o Ministério da Saúde neste sábado (4) sobre mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol no Estado, após ingestão de bebida alcoólica. Agora o Paraná soma três casos em investigação.

Os novos pacientes são uma mulher de 31 anos residente de Foz do Iguaçu e um homem de 71 anos residente de Curitiba. Eles fizeram ingestão de bebida alcoólica destilada e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, como dor atrás dos olhos e episódios convulsivos.

Os dois pacientes estão internados em serviços de saúde das respectivas cidades e deverão realizar coleta de material que será analisado laboratorialmente para confirmação ou descarte da intoxicação. O quadro clínico da mulher é considerado leve, enquanto do homem é considerado grave.