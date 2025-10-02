Paraná se destaca no combate às síndromes respiratórias graves

Paraná - O Paraná tem se destacado como um modelo de sucesso no enfrentamento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) no Brasil. Essa semana, durante a oficina pós-evento que reuniu gestores e técnicos de saúde pública em Curitiba, o Estado apresentou estratégias e resultado das ações deste ano durante o período mais crítico das doenças respiratórias, e recebeu reconhecimento de organizações nacionais e internacionais como a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Ministério da Saúde (MS).

Entre as ações que permitiram ao Paraná atravessar os meses mais críticos sem decretar estado de emergência em saúde pública, ao contrário de outros estados do Sul e Sudeste, as equipes destacaram estratégias como a antecipação da vacinação contra a gripe, a abertura de 204 leitos de enfermaria e de UTI para dar suporte a demanda de SRAG, a aquisição de 100 mil testes rápidos para diagnóstico e a integração das redes de atendimento em todo o Estado, além das campanhas de conscientização reforçadas diariamente nas mídias sociais e veículos de imprensa.

A representante da Opas, Lely Guzman, ressaltou a organização e articulação do Paraná, e enfatizou o envolvimento ativo da gestão estadual como um fator fundamental para o sucesso das ações. “Fiquei impressionada pela organização, articulação e avanços que têm em algumas áreas, como o laboratório, a parte da hospitalização, vigilância e imunização”, disse.

“Reconhecemos o Paraná como um destaque em comparação aos outros estados por sua organização e articulação, além de ter um baluarte muito importante que é o interesse e envolvimento da gestão para que a atividade técnica seja realidade nas populações e na ponta”, acrescentou.

A oficina pós-evento é itinerante e já passou por 24 estados, Distrito Federal e encerrará o ciclo em Santa Catarina. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou a importância dessa troca de experiências e o reconhecimento do trabalho árduo dos profissionais de saúde. “Tudo o que passamos precisa servir de lição para o futuro. Este é um espaço importante de troca de experiências, de agradecimento aos profissionais e de reforço ao excelente trabalho desempenhado pelos nossos profissionais em todo o Paraná”, afirmou.

Vacinação e Cobertura

A campanha de vacinação também foi fundamental para o sucesso do controle das doenças. O Paraná ocupa atualmente a terceira posição em número absoluto de doses de vacina aplicadas e o terceiro lugar em cobertura vacinal no país. Foram 3.799.644 doses aplicadas neste ano, o que representa 55,37% de cobertura sobre os grupos prioritários (gestantes, crianças e idosos).