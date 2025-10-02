Paraná se destaca no combate às síndromes respiratórias graves

Paraná - O Paraná tem se destacado como um modelo de sucesso no enfrentamento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) no Brasil. Essa semana, durante a oficina pós-evento que reuniu gestores e técnicos de saúde pública em Curitiba, o Estado apresentou estratégias e resultado das ações deste ano durante o período mais crítico das doenças respiratórias, e recebeu reconhecimento de organizações nacionais e internacionais como a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Ministério da Saúde (MS).
Entre as ações que permitiram ao Paraná atravessar os meses mais críticos sem decretar estado de emergência em saúde pública, ao contrário de outros estados do Sul e Sudeste, as equipes destacaram estratégias como a antecipação da vacinação contra a gripe, a abertura de 204 leitos de enfermaria e de UTI para dar suporte a demanda de SRAG, a aquisição de 100 mil testes rápidos para diagnóstico e a integração das redes de atendimento em todo o Estado, além das campanhas de conscientização reforçadas diariamente nas mídias sociais e veículos de imprensa.
A representante da Opas, Lely Guzman, ressaltou a organização e articulação do Paraná, e enfatizou o envolvimento ativo da gestão estadual como um fator fundamental para o sucesso das ações. “Fiquei impressionada pela organização, articulação e avanços que têm em algumas áreas, como o laboratório, a parte da hospitalização, vigilância e imunização”, disse.
“Reconhecemos o Paraná como um destaque em comparação aos outros estados por sua organização e articulação, além de ter um baluarte muito importante que é o interesse e envolvimento da gestão para que a atividade técnica seja realidade nas populações e na ponta”, acrescentou.
A oficina pós-evento é itinerante e já passou por 24 estados, Distrito Federal e encerrará o ciclo em Santa Catarina. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressaltou a importância dessa troca de experiências e o reconhecimento do trabalho árduo dos profissionais de saúde. “Tudo o que passamos precisa servir de lição para o futuro. Este é um espaço importante de troca de experiências, de agradecimento aos profissionais e de reforço ao excelente trabalho desempenhado pelos nossos profissionais em todo o Paraná”, afirmou.
Vacinação e Cobertura
A campanha de vacinação também foi fundamental para o sucesso do controle das doenças. O Paraná ocupa atualmente a terceira posição em número absoluto de doses de vacina aplicadas e o terceiro lugar em cobertura vacinal no país. Foram 3.799.644 doses aplicadas neste ano, o que representa 55,37% de cobertura sobre os grupos prioritários (gestantes, crianças e idosos).
O representante do Conass, Nereu Mansano, corroborou o reconhecimento, destacando a estrutura organizada de unidades-sentinela do Paraná para a vigilância da síndrome gripal. Ele afirmou que o Paraná é o único estado com uma rede tão abrangente, que realiza a coleta regular de amostras em todas as regiões de saúde para identificar os vírus circulantes. Mansano também elogiou o envolvimento ativo da gestão estadual e a articulação com as áreas técnicas para a resposta a emergências.
Segundo ele, o Paraná é o único estado que tem unidades-sentinela para vigilância da síndrome gripal, que faz uma coleta regular de amostras de todos os casos de síndrome gripal para a pesquisa de quais são os vírus que estão circulando no Paraná. “O Estado montou uma estrutura em todas as suas regionais de saúde. Do ponto de vista de representatividade, organização e envio de amostras, é o que tem hoje a vigilância sentinela mais organizada”, afirmou.
Reconhecimento do Ministério da Saúde
A consultora do Ministério da Saúde Walquiria de Almeida reforçou a percepção de um trabalho integrado e sincronizado no Paraná. Ela destacou a excelente organização e integração entre vigilância, laboratório e equipes regionais como um diferencial que garante a agilidade e eficácia nas ações de saúde pública.
“Os especialistas, as pessoas que trabalham nas regionais e também no nível do estado estão bem integrados. Quem trabalha nas regionais do estado também estava sincronizado e respondendo ao mesmo tempo. Você vê um alinhamento dos profissionais. Eu acho que isso é uma observação para nós do nível nacional muito importante. Isso é um ponto muito forte, você observar que não tem lacunas nesse sentido”, disse.
Além das considerações durante o evento, a experiência do Paraná no enfrentamento das SRAGs será apresentada em Brasília nos dias 10 e 11 de outubro, a pedido dos representantes nacionais, durante a reunião da Câmara Técnica de Epidemiologia do Conass, que reunirá representantes das secretarias de saúde de todo o País.
Fonte: AEN