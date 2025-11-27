Paraná - A saúde pública do Paraná avança no planejamento reprodutivo com a incorporação do implante subdérmico contraceptivo de etonogestrel ao Sistema Único de Saúde (SUS). O método, conhecido como Implanon NXT, que custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil no setor privado, passa a ser ofertado gratuitamente, ampliando o acesso de adolescentes e mulheres a uma tecnologia de alta eficácia.

Para garantir segurança e qualificação, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, promoveu nesta semana uma oficina com profissionais dos 38 municípios de referência das 22 Regionais de Saúde. O implante é um contraceptivo reversível de longa duração – LARC, com eficácia de até três anos e retorno rápido da fertilidade. Reduz falhas comuns de métodos de uso contínuo. A incorporação ao SUS foi definida pelas Portarias MS nº 47 e 48, de 8 de julho de 2025, que preveem a distribuição nacional de 500 mil unidades ainda em 2025, chegando a 1,8 milhão em 2026.

A oferta do implante é considerada estratégica no enfrentamento da gestação não intencional. A Pesquisa Nascer no Brasil II (2021/2023) aponta que entre 33% e 40% das gestantes não planejaram a gravidez. Em 2022, parturientes com até 19 anos representaram 12,3% dos nascimentos no país.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou que a iniciativa representa um avanço significativo na oferta de métodos contraceptivos e no fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos. “Ampliar o acesso ao implante é dar mais autonomia e segurança às mulheres paranaenses. Estamos garantindo uma rede preparada, com profissionais qualificados e um método moderno, eficaz e seguro. Investir em planejamento reprodutivo é investir em saúde, dignidade e futuro”, afirmou.

O dispositivo será disponibilizado para adolescentes e mulheres em idade fértil, conforme critérios de elegibilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Ele se soma ao conjunto de métodos já ofertados pelo SUS, como DIU de cobre, pílulas, injetáveis, preservativos, laqueadura e vasectomia.