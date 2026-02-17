Paraná - O Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR) ampliou a capacidade de diagnóstico da tuberculose na rede estadual com investimento de R$ 1,8 milhão da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). Foram adquiridos cinco novos equipamentos GeneXpert, tecnologia de teste rápido molecular que identifica a bactéria da tuberculose com mais agilidade que os métodos tradicionais e detecta, simultaneamente, resistência antimicrobiana.

Com o resultado praticamente imediato, os médicos conseguem definir já no início do atendimento o antibiótico mais adequado, aumentando as chances de cura e reduzindo a transmissão de cepas resistentes. “Ao investir na ampliação da rede GeneXpert do Lacen-PR, o Governo do Estado assegura uma resposta rápida e qualificada contra uma doença que ainda desafia a saúde pública”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Ampliação da Capacidade de Diagnóstico

A modernização reforça o papel estratégico do laboratório, que passa a coordenar a validação técnica em 14 pontos do Paraná, alinhado às metas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê a redução de 90% das mortes por tuberculose até 2030. A Rede Rápida está presente em municípios como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa, entre outras cidades.