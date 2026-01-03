Curitiba – Com a chegada do Janeiro Branco – mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental e o bem-estar emocional – a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná reafirma o papel de cuidado comunitário e territorial com a saúde do paranaense ao apresentar uma rede de atendimentos estruturada e em funcionamento. O fortalecimento da Linha de Cuidado repassou neste ano cerca de R$ 5,2 milhões para os Serviços Integrados de Saúde Mental.

“No Estado, nós não nos limitamos a conscientização apenas aos 30 dias de campanha, mantemos o funcionamento de uma grande linha de cuidados por meio da Rede de Atenção Psicossocial, que inclui serviços integrados de saúde, tratamento, internamento e formação continuada para os nossos profissionais”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. As demais modalidades de Caps receberam, em conjunto, o aporte financeiro de R$ 15 milhões, totalizando um investimento maciço na rede, o que soma mais de R$ 20 milhões.