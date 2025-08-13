Paraná intensifica ações de cuidado e prevenção para a população idosa

Home Saúde

Curitiba - Projeções do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) apontam que 17,6% da população paranaense já é formada por pessoas idosas, mais de dois milhões de habitantes. Entre 2010 e 2022, mais de 70% do crescimento populacional ocorreu justamente nesse grupo. Dados do índice de envelhecimento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 mostram que o Paraná é hoje o quinto estado mais envelhecido do Brasil, com índice de 86 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos, atrás apenas do Rio Grande do Sul com 115; Rio de Janeiro (105); Minas Gerais (98) e São Paulo (96).

A expectativa de vida dos paranaenses é de 79,2 anos, sendo 75,8 anos para os homens e 82,6 anos para as mulheres. As projeções indicam que, já em 2027, haverá mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Essa chamada inversão da pirâmide etária representa um marco demográfico e impõe novos desafios para as políticas públicas.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) se prepara para este cenário desde 2019, com a implementação do “Projeto Envelhecer com Saúde no Paraná”. A estratégia é baseada no cuidado centrado na pessoa idosa, com foco na prevenção, identificação precoce e manejo da Fragilidade Multidimensional.

“Estamos vivendo uma mudança demográfica sem precedentes. O Paraná vem ajustando suas políticas públicas e está preparado para oferecer respostas concretas, com planejamento, inovação e cuidado humanizado. Nosso objetivo é que cada pessoa idosa no estado tenha mais autonomia, saúde e qualidade de vida. Envelhecer deve ser sinônimo de viver bem”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Cuidado

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de entrada para este cuidado. Somente durante o ano passado foram mais de dois milhões de consultas realizadas por pessoas idosas nas unidades de saúde do estado.

O atendimento é conduzido por equipes multiprofissionais que realizam a Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa e elaboram um Plano de Cuidado individualizado, garantindo autonomia e qualidade de vida pelo maior tempo possível.

Entre os instrumentos adotados estão a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no Paraná e o Sipi (Sistema de Informação da Pessoa Idosa), que facilitam o atendimento, o compartilhamento de informações e o direcionamento de políticas públicas mais assertivas. O estado também dispõe da Linha de Cuidado do Idoso no Paraná, alinhada às diretrizes da Organização Mundial da Saúde e à Década do Envelhecimento Saudável.

Sem plano de saúde

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 76,3% das pessoas idosas no Paraná não possuem plano de saúde, reforçando o papel essencial do SUS (Sistema Único de Saúde) na garantia de acesso e cuidado. “Mais que responder a um desafio demográfico, o Paraná está construindo um futuro em que envelhecer signifique viver com qualidade, dignidade e oportunidades. Estamos fortalecendo a rede de atenção e garantindo que o cuidado chegue a todos que dele precisam”, concluiu Beto Preto.

