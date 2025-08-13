Paraná intensifica ações de cuidado e prevenção para a população idosa

Curitiba - Projeções do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) apontam que 17,6% da população paranaense já é formada por pessoas idosas, mais de dois milhões de habitantes. Entre 2010 e 2022, mais de 70% do crescimento populacional ocorreu justamente nesse grupo. Dados do índice de envelhecimento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022 mostram que o Paraná é hoje o quinto estado mais envelhecido do Brasil, com índice de 86 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos, atrás apenas do Rio Grande do Sul com 115; Rio de Janeiro (105); Minas Gerais (98) e São Paulo (96).

A expectativa de vida dos paranaenses é de 79,2 anos, sendo 75,8 anos para os homens e 82,6 anos para as mulheres. As projeções indicam que, já em 2027, haverá mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Essa chamada inversão da pirâmide etária representa um marco demográfico e impõe novos desafios para as políticas públicas.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) se prepara para este cenário desde 2019, com a implementação do “Projeto Envelhecer com Saúde no Paraná”. A estratégia é baseada no cuidado centrado na pessoa idosa, com foco na prevenção, identificação precoce e manejo da Fragilidade Multidimensional.

“Estamos vivendo uma mudança demográfica sem precedentes. O Paraná vem ajustando suas políticas públicas e está preparado para oferecer respostas concretas, com planejamento, inovação e cuidado humanizado. Nosso objetivo é que cada pessoa idosa no estado tenha mais autonomia, saúde e qualidade de vida. Envelhecer deve ser sinônimo de viver bem”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.