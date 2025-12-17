Paraná - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vai ampliar a oferta de medicamentos para saúde mental na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em pacientes atendidos ambulatorialmente, como aqueles que passam por consultas na atenção primária.

Os medicamentos, voltados ao tratamento de ansiedade, depressão e esquizofrenia, representarão um investimento de R$ 30 milhões por ano. A previsão é que eles estejam disponíveis nas farmácias do SUS no primeiro semestre de 2026, sendo fornecidos apenas com prescrição médica.

Entre os medicamentos incluídos estão o escitalopram, sertralina e venlafaxina, que tratam transtornos depressivos e de ansiedade, além da naltrexona, usada no tratamento da dependência de álcool e opioides. No Componente Especializado, foram adicionados o zuclopentixol e a paliperidona, para o tratamento complementar da esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo.

As medidas foram estabelecidas pela Secretaria da Saúde em parceria com a Associação Paranaense de Psiquiatria. A aquisição dos medicamentos será feita pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Consórcio Paraná Saúde, com recursos estaduais.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a atualização da rede de saúde mental no Paraná. “2025 marca uma nova abordagem terapêutica, com medicamentos modernos para todos os pacientes do Estado”, afirmou.