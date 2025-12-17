Paraná - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vai ampliar a oferta de medicamentos para saúde mental na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco em pacientes atendidos ambulatorialmente, como aqueles que passam por consultas na atenção primária.
Os medicamentos, voltados ao tratamento de ansiedade, depressão e esquizofrenia, representarão um investimento de R$ 30 milhões por ano. A previsão é que eles estejam disponíveis nas farmácias do SUS no primeiro semestre de 2026, sendo fornecidos apenas com prescrição médica.
Entre os medicamentos incluídos estão o escitalopram, sertralina e venlafaxina, que tratam transtornos depressivos e de ansiedade, além da naltrexona, usada no tratamento da dependência de álcool e opioides. No Componente Especializado, foram adicionados o zuclopentixol e a paliperidona, para o tratamento complementar da esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo.
As medidas foram estabelecidas pela Secretaria da Saúde em parceria com a Associação Paranaense de Psiquiatria. A aquisição dos medicamentos será feita pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Consórcio Paraná Saúde, com recursos estaduais.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a atualização da rede de saúde mental no Paraná. “2025 marca uma nova abordagem terapêutica, com medicamentos modernos para todos os pacientes do Estado”, afirmou.
Ampliação da rede de saúde mental no Paraná
Essa ampliação se soma à rede de saúde mental já estruturada no Paraná. Os pacientes devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para identificação e encaminhamento. O atendimento também é feito por meio de Consultórios na Rua, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Equipes Multiprofissionais dos Ambulatórios de Saúde Mental e leitos especializados.
Atualmente, o Estado conta com 160 Caps, 45 ambulatórios, 73 leitos de saúde mental em hospitais gerais e 1.651 leitos em hospitais psiquiátricos especializados. Além disso, há 14 serviços residenciais terapêuticos, 41 equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental (eMAESM) e 6 Unidades de Acolhimento (UA).
Atendimento em situações de urgência
Em situações de urgência, o atendimento pode ocorrer em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), pelo SAMU, ou em Caps, com continuidade do cuidado no território de origem do paciente.
Fonte: AEN