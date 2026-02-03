Paraná é destaque em revista internacional por liderança na vigilância de superbactérias

Paraná - O Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR) se consolidou como referência global no combate à resistência antimicrobiana (AMR). Um artigo científico publicado em 15 de janeiro de 2026 na revista Frontiers in Public Health, com sede na Suíça, destaca o Paraná como o Estado que validou o modelo de vigilância hoje adotado em todo o Brasil.

O impacto da publicação foi imediato: em apenas 12 dias, o estudo já registrou acessos de pesquisadores nas Américas, na Europa, na África e na Ásia. O artigo de revisão detalha o panorama das estratégias brasileiras na gestão do diagnóstico e do uso de antimicrobianos, evidenciando o papel central do Paraná na condução de diversas iniciativas nacionais.

O estudo é de autoria do pesquisador Marcelo Pillonetto, do Lacen-PR, e do também pesquisador Marcelo Carneiro, da Universidade de Santa Cruz do Sul – Unisc (RS), além da participação de revisores e editores de outros países.

O maior destaque é o BR-GLASS, sistema global de vigilância da resistência, no qual o Lacen -PR atua como ponto focal e como referência nacional. Nessa estrutura, o laboratório paranaense é o responsável técnico por validar os dados das análises que monitoram a circulação de bactérias multirresistentes no Brasil, servindo de base para o programa global da Organização Mundial da Saúde (OMS) – GLASS.

“O Paraná não apenas realiza exames, mas também produz inteligência científica de nível mundial. Ser reconhecido por uma revista com o rigor técnico da Frontiers reforça que o modelo paranaense é uma vitrine tecnológica que ajuda a proteger não só o nosso Estado, mas todo o país”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

REFERÊNCIA – O protagonismo paranaense é fruto de uma definição estratégica do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB). Para atender às exigências do programa global da OMS (GLASS), a CGLAB definiu o Lacen-PR como o Laboratório de Referência Nacional para o projeto de vigilância nacional BR-GLASS.

O sistema GLASS utiliza uma abordagem padronizada para a coleta e a análise de dados entre países. Um dos diferenciais destacados no artigo é a mudança de paradigma: a vigilância deixou de se basear apenas em laboratórios para incluir dados epidemiológicos, clínicos e populacionais.

Nesta estrutura, enquanto a CGLAB atua como o ponto focal administrativo no Ministério da Saúde, o Lacen-PR ocupa a posição de ponto focal da referência laboratorial. Isso significa que os dados de vigilância coletados em todo o território brasileiro passam pela validação técnica do Paraná antes de serem reportados internacionalmente.