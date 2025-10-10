Curitiba - A Sesa não registrou novos casos suspeitos de intoxicação por metanol e descartou quatro casos que estavam em análise: Maringá (homem de 27 anos), Toledo (homem de 27 anos) e dois em Curitiba (mulher de 17 anos e homem de 65 anos).

O Paraná segue com três casos diagnosticados, todos na Capital. Dois pacientes (homens de 36 e 60 anos) permanecem internados com quadro estável. O paciente de 71 anos já recebeu alta.

A Sesa já havia descartado as notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Piên e um caso de Curitiba (homem de 30 anos). Ao todo o Paraná registrou 12 notificações, sendo três confirmados, cinco descartados e quatro suspeitos.

“Importante frisar que nenhum caso novo entrou, confirmado por critério de diagnóstico, porém importante frisar que chegaram ao paraná os 84 frascos do fomepizol que vão ficar no Cemepar e nos próximos dias vamos fazer a descentralização de parte deste estoque. O trabalho não para e seguimos informando a população sempre de forma transparente”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

ANTÍDOTO

A Secretaria recebeu do Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10), 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. Os insumos estão alocados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão descentralizados em momento oportuno. A Sesa realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue na próxima semana. O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto.

Três pacientes do Paraná já receberam o etanol farmacêutico como antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.

Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente irá receber.

SINTOMAS E SINAIS DE ALERTA

É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.