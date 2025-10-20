Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) confirmou nesta segunda-feira (20) o primeiro óbito no estado por intoxicação com metanol após o consumo de bebida alcoólica adulterada. A vítima é um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu, que deu entrada em uma UPA da cidade no dia 14 com dor abdominal, relatando ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Ele apresentava comorbidades e evoluiu a óbito ainda na unidade. O exame laboratorial confirmou a presença de metanol no organismo.

A morte é a primeira confirmação oficial no Paraná, com base em critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Outro caso suspeito também está sendo investigado em Foz: um homem de 47 anos, encontrado morto em casa, pode ter relação com o consumo de bebida contaminada.

Situação no estado

Até agora, o Paraná registrou 22 notificações, sendo:

5 casos confirmados (1 óbito);

(1 óbito); 14 casos descartados ;

; 2 casos suspeitos — um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba, envolvendo uma mulher de 49 anos, internada em estado estável.

Além dela, outros dois pacientes seguem internados na capital:

Uma mulher de 41 anos , em estado grave, porém estável;

, em estado grave, porém estável; Um homem de 60 anos, que permanece estável e apresenta melhoras.

Outros dois casos suspeitos — um em Curitiba e outro em Piraquara — foram descartados no fim de semana.

Antídotos e distribuição

Na última sexta-feira (17), o Estado recebeu 424 ampolas de etanol farmacêutico, compradas pela Sesa, para uso como antídoto contra intoxicação por metanol. O produto está armazenado no Cemepar e será distribuído nesta semana para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba. Além disso, outras 180 ampolas foram enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde.

Anteriormente, a Sesa já havia descentralizado 84 doses de fomepizol, outro antídoto, recebidas no dia 10. Até o momento, quatro pacientes no Paraná já utilizaram os antídotos, que são administrados conforme avaliação clínica e laboratorial individual.

Sintomas e sinais de alerta

O metanol é altamente tóxico e não pode ser identificado pelo cheiro ou sabor da bebida, o que dificulta sua detecção. Os sintomas surgem entre 6 e 72 horas após a ingestão e podem ser confundidos com uma ressaca.

Sintomas iniciais: