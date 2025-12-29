Conheça a importância da vacinação contra o sarampo no Paraná e como viajar com segurança nesta temporada de férias - Foto: SESA
Conheça a importância da vacinação contra o sarampo no Paraná e como viajar com segurança nesta temporada de férias - Foto: SESA

Paraná - A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) alerta a população e os serviços de saúde sobre a importância da vacinação e das medidas de prevenção contra o sarampo, especialmente neste período de aumento de viagens nacionais e internacionais.

O alerta considera a circulação do vírus em diferentes países e o maior deslocamento de pessoas durante férias, feriados prolongados e eventos com grande público. O Paraná não registra transmissão local da doença, mas mantém vigilância contínua para evitar a reintrodução do vírus por casos importados.

“O sarampo é altamente contagioso e a principal forma de proteção é a vacinação”, afirmou o secretário Beto Preto. “Quem pretende viajar deve conferir a carteira vacinal e manter o esquema em dia, protegendo a si e a toda a população.”

Vacinação e prevenção

A vacinação contra o sarampo, por meio da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), é gratuita e disponível na rede do SUS. O esquema vacinal recomendado é:

  • Até 29 anos: duas doses;
  • De 30 a 59 anos: uma dose;
  • Trabalhadores da saúde: duas doses.

Medidas de prevenção incluem cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, evitar compartilhar objetos pessoais, frequentar ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas doentes.

Transmissão

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar por gotículas respiratórias eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. Locais com grande circulação de pessoas, como aeroportos, portos e navios, facilitam a transmissão.

Os sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas na pele. O período entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas varia de 7 a 14 dias.

A Sesa reforça que mantém monitoramento constante em todo o Estado e coordena com os municípios ações de prevenção e resposta rápida para proteger a saúde da população paranaense.

Fonte: AEN

