Paraná - A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) alerta a população e os serviços de saúde sobre a importância da vacinação e das medidas de prevenção contra o sarampo, especialmente neste período de aumento de viagens nacionais e internacionais.
O alerta considera a circulação do vírus em diferentes países e o maior deslocamento de pessoas durante férias, feriados prolongados e eventos com grande público. O Paraná não registra transmissão local da doença, mas mantém vigilância contínua para evitar a reintrodução do vírus por casos importados.
“O sarampo é altamente contagioso e a principal forma de proteção é a vacinação”, afirmou o secretário Beto Preto. “Quem pretende viajar deve conferir a carteira vacinal e manter o esquema em dia, protegendo a si e a toda a população.”
Vacinação e prevenção
A vacinação contra o sarampo, por meio da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), é gratuita e disponível na rede do SUS. O esquema vacinal recomendado é:
- Até 29 anos: duas doses;
- De 30 a 59 anos: uma dose;
- Trabalhadores da saúde: duas doses.
Medidas de prevenção incluem cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, evitar compartilhar objetos pessoais, frequentar ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas doentes.
Transmissão
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar por gotículas respiratórias eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. Locais com grande circulação de pessoas, como aeroportos, portos e navios, facilitam a transmissão.
Os sintomas incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas na pele. O período entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas varia de 7 a 14 dias.
A Sesa reforça que mantém monitoramento constante em todo o Estado e coordena com os municípios ações de prevenção e resposta rápida para proteger a saúde da população paranaense.
Fonte: AEN