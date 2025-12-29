Paraná - A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) alerta a população e os serviços de saúde sobre a importância da vacinação e das medidas de prevenção contra o sarampo, especialmente neste período de aumento de viagens nacionais e internacionais.

O alerta considera a circulação do vírus em diferentes países e o maior deslocamento de pessoas durante férias, feriados prolongados e eventos com grande público. O Paraná não registra transmissão local da doença, mas mantém vigilância contínua para evitar a reintrodução do vírus por casos importados.

“O sarampo é altamente contagioso e a principal forma de proteção é a vacinação”, afirmou o secretário Beto Preto. “Quem pretende viajar deve conferir a carteira vacinal e manter o esquema em dia, protegendo a si e a toda a população.”

Vacinação e prevenção

A vacinação contra o sarampo, por meio da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), é gratuita e disponível na rede do SUS. O esquema vacinal recomendado é: