Países recuam e começam a aliviar os embargos contra a gripe aviária

Brasil - A robustez do sistema sanitário e a transparência no enfrentamento da gripe aviária refletiram no mercado externo, mais especificamente nos compradores de carne de frango do Brasil. Os primeiros a optar pela suspensão regionalizada das importações são Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão.

A maior expectativa gira em torno da decisão da China, nosso maior “cliente”, sobre o “afrouxamento” do embargo. Os países citados acima decidiram restringir as compras de frangos apenas do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O movimento pelo fim da suspensão deve ser seguido pelos demais importadores. Ontem, o MAPA descartou a suspeita de gripe aviária em uma granja comercial em Santa Catarina. O governo federal ainda investiga nove casos suspeitos no Brasil. Em Gaurama (RS),

Há uma semana, o Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial do País, no município gaúcho de Montenegro. A notícia caiu como uma bomba no setor, diante dos primeiros anúncios de suspensão das importações e da iminência de prejuízos bilionários para o setor. A decisão de flexibilizar os bloqueios é por conta da necessidade dos países importadores.