Cascavel - Outubro chega colorido de rosa e traz um recado importante: cuidar da saúde feminina é essencial. Fachadas iluminadas, decorações temáticas, laços, camisetas, palestras e campanhas em instituições reforçam a atenção à prevenção do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), deve registrar 73.610 novos casos no Brasil em 2025.
Mais do que uma cor, o Outubro Rosa chama atenção para a importância do diagnóstico precoce, que eleva em até 90% as chances de cura. Alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e realização regular de exames são hábitos que contribuem para a prevenção. O Catuaí Shopping Cascavel se une à campanha, promovendo cuidado, bem-estar e conscientização para toda a comunidade.
“Nosso objetivo é que cada mulher se sinta acolhida, lembrada e motivada a cuidar da própria saúde. Sabemos que na correria do dia a dia, entre afazeres de casa, filhos e trabalho, algumas acabam deixando o autocuidado em segundo plano. Por isso, reforçamos a importância de se dedicar a si mesma, esse pequeno gesto pode fazer a diferença e salvar vidas”, destaca Cláudia Michiura, superintendente do Catuaí Cascavel. Ela acrescenta que esse hábito precisa ser contínuo: “Apesar de ser um período dedicado à conscientização, é fundamental manter consultas regulares e observar qualquer alteração no corpo. Não deixe para depois!”, alerta Cláudia.
Uma pausa para cuidar de você
A programação do Outubro Rosa no Catuaí Shopping Cascavel começa neste sábado (11), às 9h, com um Aulão de Yoga promovido pelas lojas LIVE! e Cia da Magia , no Centro Médico Catuaí , no Piso Lago (Subsolo). A atividade será conduzida pela instrutora de Hatha Yoga, Carol Reis Yogini, e promete uma manhã de equilíbrio e bem-estar.
As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo da LIVE!
[https://www.appliveexperience.com.br/evento/yoga-rosa]. No dia do evento, as participantes podem entregar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Provopar.
Ainda no sábado (11), das 10h às 18h, estudantes de Medicina da FAG estarão no Piso Jacarezinho (térreo), na entrada da Alameda Gourmet, realizando agendamentos de mamografias , reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. No mesmo local, também serão feitas as inscrições para a Corrida e Caminhada Câmera Run – Edição Outubro Rosa , evento apoiado pelo Catuaí Shopping Cascavel, que será realizado no dia 25 de outubro, no Lago Municipal de Cascavel, com largada às 18h30. A iniciativa tem como propósito arrecadar recursos e alimentos não perecíveis que serão destinados à Uopeccan . As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.paguecorridas.com.br/evento/camera-run-edio-outubro-rosa-2025.
No dia 24 de outubro, o shopping também será palco do lançamento da 7ª edição do livro Anjos do Bem , escrito por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer infantojuvenil no Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel — uma obra que inspira amor, coragem e esperança. Os autores mirins irão autografar os livros e receber familiares e a comunidade durante o evento.
