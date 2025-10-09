Cascavel - Outubro chega colorido de rosa e traz um recado importante: cuidar da saúde feminina é essencial. Fachadas iluminadas, decorações temáticas, laços, camisetas, palestras e campanhas em instituições reforçam a atenção à prevenção do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), deve registrar 73.610 novos casos no Brasil em 2025.

Mais do que uma cor, o Outubro Rosa chama atenção para a importância do diagnóstico precoce, que eleva em até 90% as chances de cura. Alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e realização regular de exames são hábitos que contribuem para a prevenção. O Catuaí Shopping Cascavel se une à campanha, promovendo cuidado, bem-estar e conscientização para toda a comunidade.

“Nosso objetivo é que cada mulher se sinta acolhida, lembrada e motivada a cuidar da própria saúde. Sabemos que na correria do dia a dia, entre afazeres de casa, filhos e trabalho, algumas acabam deixando o autocuidado em segundo plano. Por isso, reforçamos a importância de se dedicar a si mesma, esse pequeno gesto pode fazer a diferença e salvar vidas”, destaca Cláudia Michiura, superintendente do Catuaí Cascavel. Ela acrescenta que esse hábito precisa ser contínuo: “Apesar de ser um período dedicado à conscientização, é fundamental manter consultas regulares e observar qualquer alteração no corpo. Não deixe para depois!”, alerta Cláudia.

Uma pausa para cuidar de você

A programação do Outubro Rosa no Catuaí Shopping Cascavel começa neste sábado (11), às 9h, com um Aulão de Yoga promovido pelas lojas LIVE! e Cia da Magia , no Centro Médico Catuaí , no Piso Lago (Subsolo). A atividade será conduzida pela instrutora de Hatha Yoga, Carol Reis Yogini, e promete uma manhã de equilíbrio e bem-estar.