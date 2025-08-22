Opera Paraná acelera eletivas nas 94 cidades da Macrorregião Oeste

Curitiba - O programa Opera Paraná, do Governo do Estado e desenvolvido pela Secretaria da Saúde, mudou de forma significativa o cenário na Macrorregião Oeste. A iniciativa é uma ação integrada entre o Estado, municípios e hospitais contratados para ampliar a realização de cirurgias eletivas – procedimentos agendados, que não demandam urgência. Na macrorregião Oeste, composta por cinco Regionais de Saúde, abrangendo 94 municípios, o atendimento com cirurgias registrou aumento progressivo com o Opera Paraná.

Em 2022, a média mensal de procedimentos era de 6.472,17 nesta macrorregião. Em 2024 , a média passou para 8.922,25. Neste ano de 2025, somente nos primeiros cinco meses foram realizados 10.377,20. Quando contabilizados em números por ano, foram 77.666 (no ano de 2022), 83.079 (em 2023), 107.067 (em 2024) e 51.886 neste ano. Até agora, o programa já recebeu investimentos próximo de R$ 1 bilhão.

Com o apoio das Regionais de Saúde da Sesa, as secretarias da Saúde dos municípios realizam a regulação e o agendamento das cirurgias, organizando o fluxo assistencial de forma regionalizada e articulada com os prestadores contratados.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a contratualização dos prestadores de serviço pela Sesa, e o fortalecimento da oferta cirúrgica na macrorregional Oeste, alavancou o número de procedimentos. “Desde que implantamos o Opera Paraná, em 2022, e aceleramos em 2023, os números não param de crescer. Isso é um reflexo do trabalho intenso do Governo do Estado para agilizar as filas no SUS”, explica do secretário.