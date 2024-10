O mosquito não dá trégua: Paraná contabiliza 203 novos casos de dengue

CASCAVEL Justiça determina que responsáveis pelo antigo Hospital do Coração ajustem a guarda de prontuários

A pedido do Ministério Público do Paraná, o Judiciário determinou que os responsáveis pelo antigo Hospital do Coração de Cascavel – estabelecimento que encerrou as atividades em 2022 – adotem providências para a regularização, em até 30 dias, do acondicionamento de prontuários médicos que estão sob suas guardas. A decisão liminar, expedida pela 5ª Vara […]