Novo boletim soma mais 4.294 casos de dengue e seis óbitos no Paraná

Saúde

Alta Conformidade: HUOP recebe título que confirma práticas de segurança aos pacientes

Cascavel e Paraná - Seguindo os critérios estabelecidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), recebeu nesta quarta-feira (28) certificado de “Alta Conformidade” expedido pela Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) do Paraná. A certificação confirma a responsabilidade do HUOP com as práticas de segurança ao paciente, […]