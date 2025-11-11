Paraná - Neste mês de novembro, dedicado à conscientização e prevenção do câncer bucal (Novembro Vermelho) e à saúde do homem (Novembro Azul), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a importância do diagnóstico precoce. O câncer bucal é o sexto tipo mais frequente entre os homens paranaenses, representando um risco significativo à saúde.
A campanha estadual do Novembro Vermelho busca ampliar o conhecimento sobre fatores de risco e estimular a detecção precoce da doença. O mês temático foi instituído pela Lei nº 19.868/2019. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Paraná registra, em média, 920 novos casos de câncer de boca por ano, sendo cerca de 720 em homens e 200 em mulheres — diferença que revela maior vulnerabilidade do público masculino.
De acordo com a Sesa, essa disparidade está ligada à procura tardia por atendimento e à maior exposição dos homens a fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool, exposição solar e infecção pelo HPV. Entre janeiro e setembro de 2025, apenas 28% dos atendimentos individuais realizados na faixa etária de 20 a 59 anos na Atenção Primária foram destinados aos homens.
“O Paraná conta com quase duas mil equipes na Atenção Primária, o que garante o cuidado preventivo em todo o Estado. Nossa meta é transformar a vigilância em rotina: olhou, desconfiou, procurou atendimento. É assim que salvamos vidas”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.
Sinais de Alerta e Diagnóstico Precoce
Sinais de alerta
Feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas brancas ou avermelhadas, inchaços, dor na boca ou língua e dificuldade para mastigar ou engolir exigem atenção imediata.
“Diante de qualquer suspeita, é fundamental procurar atendimento odontológico para avaliação clínica e, se necessário, realizar biópsia ou ser encaminhado aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)”, orienta a cirurgiã-dentista Carolina de Oliveira Azim Schiller, da Sesa.
Investimentos e Estrutura da Saúde Bucal no Paraná
Rede fortalecida
Desde 2019, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 72 milhões em ações e equipamentos voltados à saúde bucal, totalizando 5,6 milhões de atendimentos. Foram adquiridos 1.399 kits odontológicos, modernizando consultórios em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o Paraná.
Atualmente, o Estado conta com 2 mil equipes de Saúde Bucal, 53 CEOs, 14 serviços de especialidades e 176 laboratórios de prótese dentária.
Inovação e Tecnologia no Combate ao Câncer Bucal
Tecnologia e inovação
Criado em 2011, o Programa Estadual de Detecção Precoce do Câncer Bucal capacita profissionais e fortalece o diagnóstico em todo o Paraná. Em 2025, a Sesa implantou o TeleEstomatologia Paraná, projeto piloto nas regionais de Campo Mourão e Umuarama. A iniciativa utiliza a Telessaúde para permitir discussões de casos clínicos entre profissionais da Atenção Primária e especialistas à distância. A meta é expandir o serviço para outras regiões do Estado.
Como parte das ações do Novembro Vermelho 2025, a Sesa também promoveu uma live voltada aos profissionais da Atenção Primária, com foco na identificação precoce de lesões e no rastreamento de grupos de risco.
A Importância da Vigilância Contínua
Vigilância contínua
A Sesa reforça que o cuidado com a saúde bucal deve ser permanente, não restrito a campanhas. Para consultas odontológicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a população deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.
