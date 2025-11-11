Paraná - Neste mês de novembro, dedicado à conscientização e prevenção do câncer bucal (Novembro Vermelho) e à saúde do homem (Novembro Azul), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a importância do diagnóstico precoce. O câncer bucal é o sexto tipo mais frequente entre os homens paranaenses, representando um risco significativo à saúde.

A campanha estadual do Novembro Vermelho busca ampliar o conhecimento sobre fatores de risco e estimular a detecção precoce da doença. O mês temático foi instituído pela Lei nº 19.868/2019. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Paraná registra, em média, 920 novos casos de câncer de boca por ano, sendo cerca de 720 em homens e 200 em mulheres — diferença que revela maior vulnerabilidade do público masculino.

De acordo com a Sesa, essa disparidade está ligada à procura tardia por atendimento e à maior exposição dos homens a fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool, exposição solar e infecção pelo HPV. Entre janeiro e setembro de 2025, apenas 28% dos atendimentos individuais realizados na faixa etária de 20 a 59 anos na Atenção Primária foram destinados aos homens.

“O Paraná conta com quase duas mil equipes na Atenção Primária, o que garante o cuidado preventivo em todo o Estado. Nossa meta é transformar a vigilância em rotina: olhou, desconfiou, procurou atendimento. É assim que salvamos vidas”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Sinais de Alerta e Diagnóstico Precoce

Sinais de alerta

Feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas brancas ou avermelhadas, inchaços, dor na boca ou língua e dificuldade para mastigar ou engolir exigem atenção imediata.

“Diante de qualquer suspeita, é fundamental procurar atendimento odontológico para avaliação clínica e, se necessário, realizar biópsia ou ser encaminhado aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)”, orienta a cirurgiã-dentista Carolina de Oliveira Azim Schiller, da Sesa.